Manchester United-Liverpool: des mesures de sécurité renforcées pour la rencontre reprogrammée

Alors que la rencontre de Premier League entre Manchester United et Liverpool a été reprogrammée à ce jeudi, en raison des derniers incidents survenus à Old Trafford le 2 mai dernier, les forces de l'ordre mettront en place un important dispositif de sécurité pour assurer la tenue de la partie.

Le marathon de Manchester United continue, avec un troisième match ce jeudi en l'espace de cinq jours. Cette fois, les Red Devils accueillent Liverpool dans un match reprogrammé en raison des incidents survenus le 2 mai dernier à Old Trafford, obligeant le report du match.

Un important dispositif de sécurité

Plusieurs centaines de supporters avaient réussi à pénétrer l'enceinte de Manchester United pour exprimer leur mécontentement à la suite du projet avorté de Super League européenne. Des manifestations contre la famille Glazer, propriétaire du club, se sont multipliées depuis aussi l'annonce de cette ligue abandonnée.

Des groupes de supporters anonymes appellent encore ce jeudi à des manifestations. Pour y faire face, un important dispositif de sécurité va être mis en place par les forces de l'ordre. De nombreuses barricades et barrières plus importantes seront disposées tout autour d'Old Trafford, pour assurer la sécurité des différents acteurs et la tenue du match.

La police disposera aussi de moyens renforcés pour assurer la sécurité du match. La rencontre Manchester United et Liverpool est symbolique, entre deux clubs qui devaient participer à la Super League. Des milliers de fans devraient encore manifester ce jeudi avant la rencontre. Mardi dernier, Manchester United avait déjà retrouvé Old Trafford, pour une défaite face à Leicester (2-1) ayant offert le titre à Manchester City.