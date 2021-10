Manchester United: Martial est rentré blessé des Bleus

Absent pour la lourde défaite de Manchester United à Leicester (4-2), Anthony Martial est revenu blessé du rassemblement de l’équipe de France, comme l’a révélé Ole Gunnar Solskjaer. Un coup dur pour celui qui avait retrouvé de la confiance lors du match nul (1-1) face à Everton.

Il n'a pas assisté à la déroute de son équipe. Forfait avec Manchester United pour la rencontre de ce samedi face à Leicester (défaite des Red Devils 4-2), Anthony Martial (25 ans) a subi une nouvelle blessure pendant le rassemblement avec l’équipe de France. Bien qu’il soit resté sur le banc de touche lors des rencontres face à la Belgique et l’Espagne, l’attaquant français n’était pas apte à s’entrainer avec les Mancuniens, comme l’a révélé son coach Ole Gunnar Solskjaer avant la rencontre: "Il est revenu de l’équipe de France pas en forme, donc il ne s’est pas entrainé de toute la semaine".

Un coup dur pour le buteur français qui, lors du dernier match des Reds Devils face à Everton (1-1), avait inscrit son premier but en championnat depuis plusieurs mois. Le technicien norvégien a confié espérer pouvoir compter sur l’ancien de Monaco le plus vite possible: "J’espère que nous pourrons le récupérer bientôt."

"J’aime ce que je vois d’Anthony"

Malgré ce regain de confiance, l’aventure d’Anthony Martial en Angleterre est loin de se dérouler aussi bien qu’il l’espérait. Relégué sur le banc de touche avec la concurrence de Cristiano Ronaldo et d’Edinson Cavani à son poste, le Français n’a que peu d’occasions de briller avec les Mancuniens.

Mais il y a quelques mois, son coach Solskjaer avait tenu à lui maintenir sa confiance, en espérant voir la meilleure version du joueur prochainement: "Comme je l’ai déjà dit, nous avons beaucoup de considération pour Anthony. La saison dernière a été décevante, il y a eu des blessures, il n’était pas en forme mais l’exercice d’avant il était notre meilleur buteur. Je suis très confiant et j’aime ce que je vois d’Anthony quand je le vois à l’entraînement maintenant, et quand je le vois au travail, il a à nouveau ce petit grain entre les dents", avait-il déclaré.