Premier League: Manchester United prend l'avion pour un trajet... de 10 minutes

Pour son déplacement ce samedi (16h) à Leicester, Manchester United a réalisé le trajet en jet privé alors que les deux villes sont séparées de 160 kilomètres. Les dirigeants des Red Devils ont tenté de justifier cette décision.

Seulement 160 kilomètres séparent les villes de Manchester et Leicester. Pourtant, le staff de Manchester United a jugé opportun de réaliser le trajet en jet privé, alors que les deux clubs se rencontrent ce samedi (16h) lors de la 8e journée de Premier League (sur RMC Sport). Les Red Devils ont justifié cette décision en raison de "circonstances" particulières, à savoir la fermeture d'une autoroute locale.

L'équipe de Manchester United a été critiquée sur les réseaux sociaux et pointée du doigt pour ce vol intérieur, accusée de ne pas respecter l'environnement. Ces dernières semaines, le club mancunien a toutefois annoncé un partenariat avec Renewable Energy Group, une société spécialisée dans le biodiesel et les énergies renouvelables. Le communiqué indiquait vouloir "faire prendre conscience de la façon dont les gens peuvent contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre planète."

Un discours qui sonne forcément en inadéquation avec la décision de réaliser le trajet en avion jusqu'à Leicester. Interrogée par la BBC, l'équipe mancunienne s'est défendue face aux réactions hostiles. Le club assure "avoir réduit ses émissions de carbone annuelles de plus de 2 700 tonnes depuis 2008", en réalisant "12 années consécutives de réductions d'énergie et de carbone grâce au programme du club".

Manchester United a prétendu aussi "avoir une politique d'achat d'électricité verte certifiée pour tous les bâtiments et installations du club" et aussi avoir obtenu "la certification Carbon Trust Standard pour la sixième année consécutive en 2020". En attendant, le voyage a été express pour Cristiano Ronaldo et ses partenaires, avec un temps de vol estimé à 10 minutes selon The Mirror.