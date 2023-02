Manchester United: Greenwood ne devrait pas rejouer d’ici cet été, l'enquête interne se poursuit

Malgré l’abandon des accusations de viol et d'agression sexuelle dont il faisait l’objet depuis l’an passé, Mason Greenwood ne devrait pas rejouer d'ici la fin de saison avec Manchester United. Les Red Devils ont ouvert une enquête interne sur leur joueur de 21 ans et les investigations devraient durer encore plusieurs mois.

Mason Greenwood n’est plus dans le viseur de la justice en Grande-Bretagne. Les charges pesant contre l’attaquant de Manchester United, accusé de viol et d’agression sexuelle depuis l’an passé, ont récemment été abandonnées. Mais le joueur de 21 ans, qui avait été arrêté en janvier 2022, ne devrait pas reprendre la compétition tout de suite. Les Red Devils ont ouvert une enquête interne à son sujet et selon le Daily Mail, les investigations devraient durer encore plusieurs mois.

Pas autorisé à reprendre l’entraînement collectif

La direction de United souhaiterait se laisser le temps de la réflexion dans ce dossier. En attendant, celui qui compte une sélection en équipe d’Angleterre (lors d’un match de Ligue des nations en Islande, en septembre 2020) ne devrait pas refouler les terrains d’ici la fin de la saison. Tant que son cas n’est pas réglé, Greenwood ne sera pas autorisé à reprendre l’entraînement avec ses partenaires.

Une partie du vestiaire serait d’ailleurs opposée à son retour, tous comme des membres de la section féminine. Selon The Sun, Erik ten Hag aurait tout de même appelé son n°11, qui n’a plus de contact direct avec Manchester United depuis son arrestation (les échanges ont lieu via un intermédiaire), pour prendre de ses nouvelles.

MU étudie plusieurs options pour son avenir

Mason Greenwood devrait être auditionné dans les prochaines semaines dans le cadre de l’enquête interne ouverte par MU. Des spécialistes devraient également le rencontrer afin d’évaluer son état physique et mental. La direction de United réfléchirait à plusieurs options pour l’avenir du natif de Bradford: le réintégrer au sein de l’effectif, le vendre l’été prochain ou résilier son contrat, qui court jusqu’en 2025 (avec une année supplémentaire en option).

Son choix dépendra en partie des conclusions de l’enquête. Formé à Manchester United, Greenwood a disputé 129 matchs sous le maillot rouge, pour 35 buts et 12 passes décisives (toutes compétitions confondues). Suspendu de salaire depuis le début de cette affaire, il n’a plus joué en compétition depuis le 22 janvier 2022 et une victoire contre West Ham en Premier League (1-0).