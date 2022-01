Manchester United: Ronaldo déconcerté par le manque de professionnalisme de ses coéquipiers

Cristiano Ronaldo s’inquiéterait de l’attitude de ses coéquipiers à Manchester United, de leur manque de travail et de professionnalisme.

L’agacement de Cristiano Ronaldo s’étale chaque jour un peu plus dans la presse anglaise. Jeudi, l’attaquant portugais a aussi publiquement invité ses coéquipiers à se bouger. "Je dis que nous avons encore beaucoup à faire car, pour moi, le plus important est la mentalité, a-t-il lancé dans une interview à Sky Sports. Se regarder et se dire: ‘je peux faire mieux’. Pour que tu sois professionnel, aides l’équipe, aies la bonne mentalité, sois autodidacte et positif. Tous ces détails dépendent de vous, pas des entraîneurs, des fans ou de la presse. Si vous êtes fier de vous et que vous avez de la dignité, vous devez le faire beaucoup plus."

Le seul joueur à faire du travail supplémentaire

Ces déclarations sont le prolongement de l’état d’esprit du quintuple Ballon d’or, qui travaille sa condition physique après chaque entraînement. Selon le Daily Mail, le Portugais est déconcerté que ses coéquipiers n’en fassent pas de même. Ronaldo s’est plaint, en privé, d’être le seul joueur de l’effectif à se rendre au gymnase pour faire du travail supplémentaire avant et après l'entraînement à Carrington. Il aurait également laissé entendre que les jeunes joueurs étaient très peu réceptifs à ses conseils.

"Si je te donne des conseils, même si tu es plus jeune que moi, si tu n'implantes pas ça dans ta vie de tous les jours, ce sera difficile, a-t-il déclaré. Je serai le premier pour aider. Mais si vous ne voulez pas de mon aide, faites votre travail, cherchez-vous, faites de votre mieux pour aider l'équipe. Je peux parler toute la journée avec une personne, mais si cela ne vient pas de l'intérieur de vous, c'est impossible. Quand j'avais 18, 19, 20 ans, certains joueurs plus âgés m'ont parlé, mais j'ai dit que ‘Cristiano, tu dois t'améliorer.’"

L'attitude du reste de l'équipe l’inquiète au point de voir les rumeurs d’un départ fleurir. Bourreau de travail, l’attaquant de 36 ans (14 buts en 22 matchs cette saison) a confié qu’il se verrait bien jouer au-delà de 40 ans. Après 19 journées, Manchester United est septième de Premier League.