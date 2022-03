Manchester United: Rangnick ne "sait pas" si Ronaldo est "heureux"

Absent contre City le week-end dernier, Cristiano Ronaldo doit faire son retour dans le groupe de Manchester United pour affronter Tottenham samedi (18h30 sur RMC Sport) en Premier League. Mais en Angleterre, c'est surtout sa situation personnelle qui fait parler.

Il y a encore un tout petit suspense. Absent le week-end dernier lors de la déroute de Manchester United contre City à l’Etihad Stadium (4-1), Cristiano Ronaldo devrait faire son retour pour affronter Tottenham samedi (18h30) à l'occasion de la 29e journée de Premier League. "Il a repris l'entraînement jeudi. Il a fait toute la séance d'entraînement et je m'attends à ce qu'il soit à nouveau à l'entraînement aujourd'hui", a commenté en conférence de presse l'entraîneur des Red Devils, Ralf Rangnick.

Gêné pendant une semaine par des douleurs à une hanche, Ronaldo est loin de sa meilleure forme en 2022. En dix matchs disputés depuis le début d'année, il n'a inscrit qu'un seul but (contre Brighton le 15 février) et n'a pas donné une seule passe décisive. Suffisant pour relancer les rumeurs sur son avenir. A en croire la presse anglaise, son cas serait même synonyme de crispations dans le vestiaire mancunien. Le fait qu'il se rende au Portugal, une fois son forfait contre City officialisé, n'aurait pas plu à certains joueurs, choqués de ne pas le voir vu en tribunes pour ce choc face aux Skyblues.

"Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux"

Les propos de Rangnick ce vendredi ne vont pas vraiment éteindre la polémique naissante autour du quintuple Ballon d'or. "Est-ce que Ronaldo est heureux en ce moment? Eh bien, je ne sais pas... Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester et dans ce club. Pour moi, c'est important qu'il soit à nouveau en forme et qu'il ait repris l'entraînement. Nous verrons avec quelle formation et avec quelle composition nous jouerons samedi", a simplement répondu le technicien allemand, qui n'a pas voulu revenir sur l'épisode du séjour au Portugal.

"Ça n'a pas de sens de reparler de ce qui s'est passé sur les six ou sept derniers jours, a-t-il insisté. Pour moi, ce qui important c'est ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passera demain." Revenu l'été dernier à Manchester United après un premier passage de 2003 à 2009, Ronaldo est actuellement sous contrat jusqu'en 2023.