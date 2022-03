Premier League: une course à l’Europe alléchante et indécise

Cette nouvelle journée de Premier League verra Manchester United et Tottenham s’affronter ce samedi (à 18h30). Une rencontre importante dans cette course à la Ligue des champions. Focus sur les formes des équipes anglaises qui devront lutter jusqu'au bout, afin de valider leur ticket.

Suspense à tous les étages en Premier League. En haut de tableau, Manchester City et Liverpool bataillent pour remporter le championnat. Avec six points d’avance sur les Reds, les Citizens s'avancent comme favoris. En bas de tableau, Everton et Leeds se rapprochent dangereusement de la zone rouge. Elles comptent respectivement une et deux unités de retard sur le 18e, Burnley.

Entre ces deux extrêmes, plusieurs formations luttent pour valider une place en Coupe d’Europe, et de préférence en Ligue des champions. Au total, cinq équipes se disputent les quatre dernières places européennes: Tottenham, West Ham, Manchester United, Arsenal, et dans une moindre mesure Chelsea.

Chelsea, un avenir très incertain – 56 points

Troisième au classement avec 56 points, Chelsea semble avoir déjà assuré sa place pour la prochaine Ligue des champions. Mais un évènement totalement imprévu est venu chambouler le quotidien des Blues. En raison de la guerre opposant l’Ukraine à la Russie, le gouvernement britannique a décidé de geler les actifs du propriétaire et oligarque Roman Abramovich, à cause des liens de ce dernier avec le Kremlin et président russe Vladimir Poutine.

Conséquence de cela, plusieurs sanctions sont tombées. Interdiction de vendre des produits dérivés, de prolonger des contrats, une limitation dans les frais de déplacement lors des matchs à l’extérieur. La presse anglaise explique que les dirigeants craignent une faillite. Un contexte loin d’être idéal pour performer au haut niveau. Il y a quelques jours, le coach Thomas Tuchel se voulait tout de même confiant pour l’avenir des Blues: "Chelsea est un club fort et restera un club fort (…) J’aime ce club et j’espère que ça va continuer. L’incertitude fait partie intégrante de la vie d’un manager, n’est-ce pas?"

Sur le plan sportif, les coéquipiers d’Edouard Mendy se sont imposés 1-3 sur la pelouse de Norwich ce jeudi. Avec quatre succès consécutifs en Premier League, le dernier vainqueur de la Ligue des champions devrait se qualifier. Mais cette agitation pourrait créer un vrai retournement de situation au classement. Ce dimanche (à 15h), c’est contre un Newcastle en grande forme, que les joueurs de Chelsea tenteront de prouver qu'ils sont parfaitement concentrés sur le sportif.

Arsenal, une résurrection inattendue – 48 points

Peu nombreux sont les suiveurs de Premier League qui auraient parié sur le fait de voir Arsenal quatrième au mois de mars. Il faut dire que le début de saison des hommes de Mikel Arteta a été catastrophique. Avec trois défaites de suite dès la reprise, les Gunners ont occupé pendant un moment les dernières places au classement.

Piquée dans son orgueil, la bête a fini par montrer un visage totalement différent, suite à l’humiliation 5-0 contre Manchester City. À partir du mois de septembre, Arsenal voit son taux de défaite drastiquement baisser. Au fur et à mesure des mois, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette commencent à enchainer les victoires et remontent dans la première partie du classement. Longtemps décrié, Arteta semble avoir trouvé les armes pour redonner de sa splendeur, à une formation en difficulté depuis quelques années.

Plusieurs éléments ont joué un rôle dans ce rebond. Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Alexandre Lacazette (dont son coach a loué les louanges il y a peu) et le portier Aaron Ramsdale sont les principaux artisans de cette quatrième place. De plus, les Gunners restent sur quatre succès consécutifs en championnat. Seule ombre au tableau, cette incapacité à arracher une victoire de prestige sur un cador du championnat. Même si Arsenal méritait mieux qu’une défaite lors du revers face aux Citizens le 1er janvier (1-2).

Prochaine rencontre pour croire encore plus à une qualification en Ligue des champions, l’opposition face à Leicester ce dimanche (à 17h30). Notons que les troupes d’Arteta comptent trois matchs de retard.

Manchester United, un constat inquiétant – 47 points

Auteur d’un mercato XXL l’été dernier avec les venues de Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, voir Manchester United ne pas batailler pour le titre de champion est une anomalie. Plus inquiétant, les cadres présents depuis plusieurs années peinent à retrouver leur meilleur niveau. Notamment le capitaine Harry Maguire dont le niveau en défense est inquiétant et Bruno Fernandes, si efficace depuis son arrivé en janvier 2020, mais dont la connexion avec son compatriote Ronaldo est loin d’être parfaite.

Ce dernier est d’ailleurs loin de vivre un retour idyllique. Si clinique en début de saison, l’attaquant de 37 ans connaît un passage à vide depuis plusieurs semaines. Sur les huit dernières rencontres de Premier League, le quintuple Ballon d’or a marqué seulement une fois. Une statistique anormale pour un joueur de cette trempe. Avec cette cinquième place, les Reds Devils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions, mais l’Europa League.

À seulement un point d’Arsenal, rien n’est encore perdu. Mais les performances des troupes de Ralf Rangnick dans le jeu n’ont rien de rassurant. La méforme offensive des Mancuniens était visible lors du match nul 0-0 face à Watford, et la débâcle au derby de Manchester face aux Citizens (4-1). Contre un Tottenham en confiance, le technicien allemand n’a plus le droit à l’erreur dans ses choix, s’il ne veut pas que son intérim soit un cuisant échec.

West Ham, l’outsider - 45 points

Voilà une formation qu’on n’attendait pas à un tel niveau, mais qui dans l’ombre confirme ses progrès en Angleterre. La saison dernière, l’excellent travail de David Moyes à West Ham a été récompensé par une sixième place, devant des clubs comme Tottenham et Arsenal. Cette année, les Hammers surprennent encore et aspirent à mieux.

Si la polémique avec le taulier de la défense Kurt Zouma n’a pas contribué à mettre le club en valeur, d’autres éléments montrent un visage intéressant. Comment ne pas parler du taulier dans l’entrejeu Declan Rice, souvent annoncé chez les cadors du championnat, mais dont le prix ne cesse d’augmenter. Ou encore le prodige Jarrod Bowen et ses huit réalisations, ainsi que le buteur vedette Michail Antonio.

Même s’ils sont à seulement trois unités d’une place dans la plus prestigieuse des compétitions, les Hammers connaissent une dynamique compliquée. Toutes compétitions confondues, les Anglais restent sur trois défaites de suite. De plus, ce sont deux formations en forme qui se tiendront face à eux en championnat: Aston Villa (trois victoires de suite avec un grand Philippe Coutinho à la baguette) et Tottenham (deux succès consécutifs).

Tottenham, la dernière chance ? – 45 points

La saison de Tottenham a tout d’un ascenseur émotionnel pour les supporters. Entre le faux-départ d’Harry Kane au mercato estival, la méforme de ce dernier en début de saison, le départ précipité de Nuno Espirito Santo et l’arrivée sur le banc d’Antonio Conte, les Spurs ont souvent fait parler d’eux.

Les dernières déclarations du technicien italien représentent parfaitement la saison du septième de Premier League. Après une défaite 1-0 contre Burnley, Conte s’était présenté sans solutions face à la presse, tout en déclarant être prêt à quitter le navire si besoin: "Quatre défaites lors des cinq derniers matchs, c’est la première fois de ma vie que ce type de situation se produit. C’est inacceptable. Je suis venu pour essayer d’améliorer la situation avec Tottenham, mais peut-être qu’en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l’améliorer."

Des propos ayant eu l’effet d’une onde de choc. Habitué à entrainer des formations de haut niveau comme la Juventus, Chelsea et l’Inter Milan, voir le coach être autant désemparé laissait présager le pire. Mais dans le football, tout va très vite. Une victoire aboutie contre Leeds (0-4) et l’espoir renaît à Londres. La journée de championnat suivante, les Spurs humilient le Everton de Frank Lampard (5-0). Ainsi, une place en Ligue des champions est de nouveau possible, avec trois points de retard sur le rival Arsenal, et deux rencontres en plus à disputer.

À l’issue de cette dernière rencontre, c’est un Conte combattif qui a pris la parole, afin d’exprimer les hautes ambitions du club: "Nous sommes dans la course pour les quatre premières places à coup sûr et nous voulons être impliqués. Nous devenons plus forts à bien des égards." Face à Manchester United ce samedi (à 18h30), Tottenham devra prouver contre une grosse cylindrée sur le papier, qu’il leur est possible de croire en une fin de saison complètement folle.