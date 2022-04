Manchester United: Rangnick va devenir sélectionneur de l'Autriche

Arrivé sur le banc de Manchester United fin 2021, Ralf Rangnick sera remplacé par Erik ten Hag à l'issue de la saison. Il restera chez les Red Devils dans un rôle de consultant... tout en prenant les commandes de la sélection autrichienne selon la presse britannique.

C'est ce qui s'appelle cumuler les mandats. Selon plusieurs médias britanniques, dont Sky Sports et The Telegraph, Ralf Rangnick va être nommé sélectionneur de l'Autriche dans les prochaines 48 heures. Il prendra la suite de l'Allemand Franco Foda, en poste depuis 2017, qui a guidé la sélection en huitièmes de finale du dernier Euro (élimination face à l'Italie en prolongation) mais qui n'a pas réussi à la qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Il restera consultant pour Manchester United

Rangnick aurait rapidement été séduit par ce nouveau défi, lui qui connaît déjà plusieurs joueurs autrichiens comme Marcel Sabitzer, Stefan Lainer et Konrad Laimer pour les avoir côtoyés au sein de la galaxie Red Bull. Nommé sur le banc de Manchester United en novembre dernier, après l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer, Rangnick laissera la place à Erik ten Hag à la fin de la saison. Mais il est prévu qu'il reste chez les Red Devils. Comme prévu lors de la signature de son contrat, le technicien allemand de 63 ans endossera le rôle de consultant jusqu'en 2024. D'après The Telegraph, il ne sera présent à Old Trafford que six jours par mois.

En attendant, Rangnick va tenter de sauver ce qui peut encore l'être en cette fin de saison. Opposée à Chelsea ce jeudi (en direct sur RMC Sport), son équipe occupe la sixième place de la Premier League, synonyme pour le moment de qualification en Ligue Europa. Une sacrée déception au vu des investissements réalisés l'été dernier sur le marché des transferts.