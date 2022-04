Manchester United: avant Chelsea, Rangnick reconnait que son équipe n’a pas le moral

Ralf Rangnick a reconnu mercredi que l’ambiance était peu joyeuse dans les rangs de Manchester United, battu par Arsenal samedi et quasiment éliminé de la course à la Ligue des champions. Il reste pourtant quatre matchs à jouer, à commencer par la réception de Chelsea ce jeudi.

Les joueurs de Manchester United ont le moral dans les chaussettes. La défaite contre Arsenal samedi (3-1) a quasiment mis fin à leurs espoirs de terminer dans le top 4. Avant d’affronter Chelsea jeudi soir en match avancé de la 37e journée (20h45), United compte six points de retard sur les Gunners, quatrièmes avec un match de moins. Bref, la fin de saison s’annonce longue et morose.

"On doit être réaliste"

"Evidemment quand les résultats ne sont pas bons et qu’on perd les trois ou quatre derniers matchs, le moral dans le vestiaire n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être", a reconnu Ralf Rangnick. Et il ne se fait pas d’illusion: "Je ne pense pas qu’il faille encore parler de la Ligue des champions ou spéculer. On doit être réaliste. Même si on gagne nos quatre matchs, nous n’avons pas notre destin en main."

Difficile, dans ce contexte, de trouver de nouveaux ressorts de motivation alors qu’il reste quatre journées à disputer (Chelsea, Brentford, Brighton, Crystal Palace). "Il nous reste quatre matchs, les deux prochains sont à Old Trafford et on va essayer de prendre autant de points que possible. […] Nous devons quand même être performants. C’est pour ça que nous sommes payés. C’est important pour les joueurs qui vont rencontrer leur nouveau manager de montrer qu’ils sont capables de battre une équipe comme Chelsea", a-t-il tenté d’argumenter.

Ralf Rangnick vit ses dernières semaines sur le banc de Manchester United. Après avoir assuré l’intérim depuis le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer en décembre, il sera remplacé à l’issue de la saison par Erik ten Hag. Le club a officialisé l’arrivée du Néerlandais la semaine dernière.

Harry Maguire absent

Par ailleurs, Rangnick a également fait le point sur les blessés et a notamment indiqué qu'Harry Maguire ne serait pas apte pour le match contre Chelsea. Il a évoqué des problèmes au genou, indiquant qu’il ne s’était pas entraîné mardi et mercredi. Victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et sifflé dans les stades pour sa mauvaise saison, l’Anglais vit une fin de saison cauchemardesque. Il a en plus été victime d’une alerte à la bombe à son domicile mercredi dernier. Le défenseur aurait été sommé par un forcené de quitter son club d’ici 72 heures, via un e-mail à son agent, s’il ne voulait pas voir sa maison exploser.