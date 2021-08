Manchester United: "Retour vers le futur", la presse européenne s'enflamme pour le transfert de Ronaldo

De nombreux quotidiens sportifs ont affiché en Une ce samedi le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, douze ans après son départ. La presse portugaise s'emballe pour ce transfert, tout comme les médias britanniques. Les journaux italiens ont déjà tourné la page.

Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo va effectuer son grand retour à Old Trafford. L'attaquant portugais de 36 ans va s'engager pour la deuxième fois de sa carrière avec Manchester United, après trois saisons passées à la Juventus Turin. Un événement dans le monde du football, d'autant plus après le transfert de Lionel Messi au PSG, où en un été, les deux grandes stars du jeu ont bougé.

"CR7, quel diable", affiche à la Une le quotidien Marca en Espagne, forcément encore très marqué par le passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. "Un mercato fou", titre le quotidien catalan Mundo Deportivo, en affichant Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé, que la presse espagnole espère toujours voir débarquer au Real Madrid. De son côté, AS préfère d'ailleurs continuer, pour sa Une, de surfer sur le feuilleton Mbappé plutôt que sur l'accord Juve-Manchester United pour Cristiano Ronaldo.

"De retour dans le théâtre des rêves"

En Italie, la Gazzetta dello Sport semble déjà avoir tourné la page et se focalise désormais sur la recherche d'un nouveau numéro 9 pour la Juventus, avec Mauro Icardi et Moise Kean parmi les pistes potentielles. "Quitter Turin après trois ans : la Ligue des champions reste un objectif raté", lance le Corriere Dello Sport avec l'expression "la mort d'un pape". En Italie, ce proverbe signifie que personne n'est indispensable dans ce monde et le média italien se projete aussi sur le remplaçant de "CR7".

Au Portugal avec A Bola, l'un des journaux sportifs de référence, Cristiano Ronaldo est affiché dans son maillot de Manchester United, avec en titre: "Retour vers le futur", une référence évidemment cinématographique. "Ferguson a dévié Ronaldo", écrit Record, qui revient sur l'appel téléphonique de l'ancien manager des Red Devils, qui aurait convaincu "CR7" de ne pas rejoindre Manchester City. "De retour dans le théâtre des rêves" s'enthousiasme O Jogo, en lien avec le surnom d'Old Trafford, le stade mythique de Manchester United.

En Angleterre, où Cristiano Ronaldo revient, le transfert du quintuple Ballon d'or accapare aussi l'attention médiatique. "Bon retour à Manchester United", souhaite sobrement le Telegraph. "Le meilleur joueur du monde est de retour en Premier League", pour le Daily Star. "Regardez qui revient", s'amuse le Guardian de son côté. Pour rappel, le transfert est encore soumis à la visité médicale du joueur. Mais le retour annoncé d'un homme qui a gagné 3 Premier League et 1 Ligue des champions avec les Red Devils, a déjà fait chavirer les supporters mancuniens.