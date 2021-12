Manchester United: Ronaldo dépasse la barre des 800 buts en carrière

Encore décisif jeudi soir lors du choc de Premier League entre Manchester United et Arsenal, Cristiano Ronaldo a inscrit ses 800e et 801e buts en carrière. Un total hallucinant.

Voilà une bonne façon de se consoler après avoir échoué à la sixième place du Ballon d’or, son plus mauvais classement depuis onze ans. Trois jours après le sacre de son éternel rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a rappelé jeudi soir qu’il ne fallait surtout pas l’enterrer. Du haut de ses 36 ans, le Portugais a inscrit ses 800e et 801e buts en carrière à l’occasion du choc de Premier League entre Manchester United et Arsenal.

A Old Trafford, chez lui, il a d’abord trouvé le chemin des filets d’un plat du pied parfait sur un bon service de Marcus Rashford. Avant de s’offrir un doublé sur un penalty tiré en force, plein axe.

Deux buts fêtés comme d’habitude, avec un saut à 180 degrés, un mouvement de bras vers le bas et le si célèbre "siuuuuuu" repris par tous les supporters mancuniens. Il en est désormais à 130 réalisations avec les Red Devils. Un total auquel il faut ajouter 5 buts avec le Sporting, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus Turin et 115 en sélection. Un bilan hallucinant qui confirme son statut de légende du football. Mais est-il pour autant le meilleur buteur de l’histoire de son sport ? Le débat existe. En début d’année, lorsqu’il avait atteint la barre des 770 buts, Ronaldo avait reçu les félicitations de Pelé, qui avait reconnu s’être arrêté à 767 buts.

Tout proche du record absolu

"Quelle belle carrière tu as. Je t’admire beaucoup, ce n’est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en match officiel", avait commenté l'ancien numéro 10 brésilien, beau joueur. Mais selon certains sites et outils statistiques, le meilleur buteur de l’histoire serait Josef "Pepi" Bican, un attaquant austro-tchécoslovaque qui a martyrisé les défenses entre 1931 et 1956, notamment sous les couleurs du Slavia Prague, et qui a fait trembler les filets à 805 reprises - au moins - en match officiel. C’est ce qu’affirme la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), un organisme chargé de collecter les données les plus fiables à ce sujet.

Si l’on se fie à ces données, Ronaldo serait donc tout, tout près de s’emparer seul du record de buts inscrits dans l’histoire du football. De quoi l'aider un peu plus à oublier la désillusion du Ballon d'or.

