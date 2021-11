Quand Ronaldo clamait son ambition de décrocher plus de Ballons d’or que Messi

Furieux contre les propos du rédacteur en chef de France Football sur son ambition de gagner plus de Ballons d’or que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo avait pourtant affiché publiquement ses ambitions en 2019 dans une interview à la télévision anglaise.

Cristiano Ronaldo était absent lors de la cérémonie de remise du Ballon d’or, lundi. Mais il s’est fait entendre avec un message violent publié sur Instagram durant les festivités. L’attaquant de Manchester United, 6e du classement, s’en est pris à Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, qui organise l’attribution du trophée. Il lui reproche ses propos tenus dans le New York Times. "Ronaldo n’a qu’une seule ambition, c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d’or que Messi, avait confié le journaliste. Je le sais parce qu’il me l’a dit."



Réponse cinglante de Ronaldo: "Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et promouvoir la publication pour laquelle il travaille, a-t-il écrit sur Instagram. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or. Et il a encore menti aujourd'hui, justifiant mon absence au gala par une prétendue quarantaine qui n'a aucune raison d'exister."

Il avait complété son propos en soulignant l’aspect collectif de ses objectifs. "La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour mon équipe nationale, a-t-il ajouté. La plus grande ambition de ma carrière est d'être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du football mondial."

S’il fustige au rédacteur en chef de France Football d’avoir menti, Cristiano Ronaldo a déjà publiquement clamé sa volonté de remporter plus de Ballons d’or que Messi, qui en compte désormais deux de plus (7 à 5). En 2019, il avait ainsi accordé une interview au journaliste anglais Piers Morgan pour l’émission Good Morning Britain sur la chaîne ITV. Son interlocuteur lui avait alors demandé quel était le domaine dans lequel Ronaldo souhaitait sa carrière comme numéro 1.

"Les Ballons d’or par exemple, le plus de Ballons d’or dans l’histoire du football, avait-il répondu. J’aimerais ça et je pense que je le mérite. Messi est un gars fantastique, un fantastique joueur. Il est dans l’histoire du football mais je pense que je dois en avoir six, sept ou huit. J’en veux le plus possible, être au-dessus de lui."

Il s’était aussi confié sur ses relations avec son rival argentin. "Nous ne sommes pas des amis proches mais nous partageons la scène depuis 15 ans, avait-il déclaré. J'ai une bonne relation et je sais qu'il me pousse à devenir un meilleur joueur et je le pousse également." Il avait conclu en rappelant sa volonté de rester dans le panthéon du football. "Je ne peux pas contrôler ce que les gens aiment, certaines personnes aiment ce joueur ou ce joueur, avait-il déclaré. Pour moi, je suis le n°1 de l'histoire. Je sais que je suis l'un des plus grands de l'histoire du football."