Manchester United: Ronaldo reçoit une Cadillac de luxe offerte par Georgina pour son anniversaire

Cristiano Ronaldo a célébré ce week-end son 37e anniversaire. Et pour l’occasion, l’attaquant de Manchester United a reçu une Cadillac Escalade estimée à près de 177.000 euros. Un cadeau de sa compagne Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo va pouvoir agrandir un peu plus son immense garage privé. L’attaquant de Manchester United a fêté ce week-end son 37e anniversaire. Et pour l’occasion, il a reçu un cadeau motorisé qui n’est pas passé inaperçu. Sa compagne, Georgina Rodriguez, lui a remis les clés d’une Cadillac Escalade noire estimée à près de 177.000 euros. Le SUV de luxe, long de 6 mètres, dispose de sept places.

Il est équipé d’un un système audio permettant au conducteur de communiquer via les enceintes avec les passagers installés à l’arrière. Une manière pour CR7 de transporter ses quatre enfants: Cristiano Jr, les jumeaux Eva et Mateo, ainsi qu’Alana. Sachant que Georgina est actuellement enceinte de nouveaux jumeaux.

"Tu es la perfection"

La jeune femme de 28 ans, à qui Netflix a consacré une série-documentaire ("Moi Georgina"), a partagé les images de ce cadeau d’anniversaire impressionnant sur son compte Instagram, où elle compte plus de 33 millions d’abonnés. "Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie, a-t-elle écrit dans un message à l’attention de Ronaldo. On t’aime infiniment. Meilleur père et meilleur partenaire de vie que Dieu ait pu nous assigner. Combattant et méritant toutes les bonnes choses qui t’arrivent. Tu es la perfection et l’inspiration."

Le buteur portugais n’a pas tardé à utiliser son nouveau bolide. Les médias britanniques l’ont aperçu au volant de sa Cadillac Escalade ce lundi à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils.

A la lutte pour une place en Ligue des champions

Actuellement 4es de Premier League, les partenaires de Cristiano Ronaldo sont dans la course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Ils se rendront à Burnley, ce mardi à 21h, lors de la 24e journée du championnat, avant de recevoir Southampton samedi à 13h30 à Old Trafford. Avec en ligne de mire: le déplacement chez l’Atlético de Madrid, le 23 février, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.