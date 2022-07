Manchester United: Ronaldo va bien jouer contre le Rayo Vallecano, confirme ten Hag

L’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a confirmé samedi que Cristiano Ronaldo jouera face au Rayo Vallecano dimanche pour le dernier match amical des Red Devils avant la reprise de la Premier League. Désireux de quitter les Red Devils, CR7 avait repris l’entraînement cette semaine.

Bonne nouvelle pour les supporters de Manchester United. En attendant de connaitre l’épilogue du feuilleton Cristiano Ronaldo avant la clôture du mercato, les fans pourront au moins voir leur idole dimanche à Old Trafford lors du dernier match amical face au Rayo Vallecano. Après avoir boudé la tournée en Asie et en Océanie (officiellement "pour raison familiale"), l’attaquant portugais qui souhaite partir pour disputer la Ligue des champions, a repris l’entraînement mardi.

Ten Hag : "On verra combien de temps il pourra jouer"

S’il souhaiterait toujours quitter MU malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, le quintuple Ballon d’or s’entretient et est désormais à disposition d’Erik ten Hag. "Dimanche le Roi joue", a d’ailleurs teasé en toute humilité le Portugais de 37 ans. Une annonce confirmée avec un peu plus de sobriété samedi par le coach néerlandais : "Demain (dimanche) il sera dans l’équipe, a déclaré l’ancien entraîneur de l’Ajax après la défaite son équipe face à l’Atlético (0-1) à Oslo. On verra combien de temps il pourra jouer." Ronaldo n’a plus porté le maillot de Manchester United depuis le 7 mai et une lourde défaite sur la pelouse de Brighton (4-0).