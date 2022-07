Manchester United: le message très agacé de Ronaldo sur les rumeurs concernant son avenir

Cristiano Ronaldo a posté un message assez explicite sur les réseaux sociaux ce vendredi. L’attaquant portugais y a taclé les médias à cause des nombreuses rumeurs mercato entourant son avenir à Manchester United.

Cristiano par-ci, Ronaldo par-là. Le mercato estival est accompagné de nombreuses rumeurs et le feuilleton autour de Cristiano Ronaldo donne lieu à une énorme spéculation en Europe. Présent à l’entraînement de Manchester United cette semaine, le Portugais de 37 ans souhaiterait pourtant quitter les Red Devils afin de rejoindre un club qualifié en Ligue des champions. Mais, visiblement lassé des informations parues dans la presse à son sujet, le quintuple lauréat du Ballon d’or y a répondu ce vendredi sur Instagram.

"Impossible de ne pas parler de moi pendant un jour, a ironisé CR7 en réponse à une publication sur ces supposées envies d’ailleurs. Sinon la presse ne gagnerait pas d’argent."

Cristiano Ronaldo a réagi aux rumeurs sur son avenir, le 29 juillet 2022 © DR Instagram

Ronaldo de retour à l’entraînement, United veut le garder

Absent de la tournée de Manchester United en Asie et en Australie, Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement collectif ces derniers jours après le retour du groupe d’Erik Ten Hag à Carrington. Mais la présence de la star portugaise au centre d’entraînement du club anglais n’a pas mis fin aux rumeurs.

Si la volonté des Red Devils est de le conserver pour la saison 2022-2023, l’international lusitanien aux 189 sélection voudrait toujours partir. Son agent, le célèbre Jorge Mendes discuterait même avec certains prétendants parmi lesquels Naples, Chelsea ou l’Atlético de Madrid.

"De bonnes informations un jour"

Des spéculations qui ne semblent plus du tout convenir à Cristiano Ronaldo, bien déterminé à les voir cesser. Et le principal intéressé de poursuivre: "Vous savez que si vous ne mentez pas, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens, a enchaîné l’ancien du Real Madrid et de la Juventus. Continuez jusqu’au jour où vous obtiendrez de bonnes informations."

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo reste soumis à la volonté du club mancunien de le laisser partir ou non. Que cela lui plaise ou non, il devra se contenter de la Ligue Europa si les Red Devils refusent de le vendre. Et jusqu’à la fin du mercato estival, son nom continuera de donner lieu à de nombreuses rumeurs.