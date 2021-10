Manchester United: Solskjaer demande à ses joueurs de s'inspirer de... Fury

Plus que jamais sur la sellette, Ole Gunnar Solskjaer attend une réaction de ses joueurs ce samedi face à Tottenham (18h30 sur RMC Sport). Il veut voir Manchester United relever la tête en prenant exemple sur un certain Tyson Fury.

Il n'a pas démissionné et il ne s'est pas fait virer. Même après l'humiliation subie dimanche dernier à Old Trafford, avec un 5-0 historique infligé par Liverpool lors de la neuvième journée de Premier League, personne n'a demandé à Ole Gunnar Solskjaer de faire ses valises. C'est encore lui qui sera sur le banc de Manchester United ce samedi face à Tottenham (18h30, à suivre sur RMC Sport).

Peut-être pour la dernière fois. Car si son contrat a été prolongé jusqu'en 2024 l'été dernier, le Norvégien se sait plus que jamais sur la sellette. Son équipe reste sur quatre matchs sans victoire en Premier League, elle est déjà reléguée à huit longueurs du leader Chelsea et les supporters continuent de réclamer dans le vent un projet de jeu. Mais Solskjaer s'accroche.

"Je riposte toujours"

"Je suis plus concentré que jamais, a-t-il martelé ce vendredi en conférence de presse. J'ai déjà vécu de très mauvais moments ici en tant que joueur et entraîneur. Il y a eu au moins deux ou trois crises depuis que je suis devenu manager ici (en décembre 2018, ndlr). Ce que je peux dire, c'est que riposte toujours. Bien sûr, la semaine a été difficile, mais c'est quelque chose que les footballeurs doivent gérer." Convaincu, au moins publiquement, que ses joueurs vont "réagir" et "donner le meilleur comme ils le font toujours", Solskjaer leur a demandé de prendre exemple sur le boxeur britannique Tyson Fury, champion du monde des lourds et grand fan des Red Devils.

"Nous avons eu l'impression d'être un boxeur roué de coups de poing, battu au premier tour (contre Liverpool). Mais regardez Tyson Fury quand il est en difficulté. C'est remarquable à quel point il reste calme quand il est au sol. Il compte jusqu'à six, sept, huit, il se lève et se prépare. Il est prêt à repartir. Peut-être que nous nous sommes levés trop tôt", a commenté Solskjaer. A lui de trouver la recette pour éviter de prendre le KO de trop ce week-end.

