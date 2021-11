Manchester United: Solskjaer devrait survivre à la trêve internationale

Selon la presse britannique, Ole Gunnar Solskjaer devrait toujours être sur le banc de Manchester United après la trêve internationale, malgré la défaite contre City le week-end dernier (0-2) et la sixième place des Red Devils en Premier League.

Daniel Farke viré de Norwich City, Dean Smith remercié par Aston Villa... Plusieurs clubs de Premier League ont profité de l'arrivée de la trêve internationale, ce week-end, pour couper la tête de leur entraîneur. Mais Ole Gunnar Solskjaer, lui, devrait encore sauver la sienne.

Malgré la rumeur Brendan Rodgers, la défaite samedi à Old Trafford dans le derby face à Manchester City (2-0), la prestation très inquiétante des Red Devils durant cette rencontre, et leur sixième place au classement de la Premier League, Sky Sports et ESPN s'accordent ce lundi pour dire que le technicien norvégien devrait survivre au break, et ainsi être présent sur le banc mancunien à Watford, le 20 novembre prochain.

Ed Woodward lui a parlé, mais n'a rien décidé

Si les supporters sont de plus en plus remontés, Sky explique ainsi qu'il "n'y a aucun bruit au club laissant entendre que Solskjaer va perdre son travail". "J'ai sans cesse de bons échanges avec le club, tout le monde est très honnête à propos de la situation actuelle, a d'ailleurs déclaré Solskjaer samedi, après le revers dans le derby. Je suis sûr que lorsque nous reviendrons (après la trêve), les joueurs auront gagné en fraîcheur au niveau de l'état d'esprit."

ESPN, de son côté, indique que le Norvégien a échangé durant le week-end avec le vice-président Ed Woodward, sans que celui-ci ne lui annonce la moindre mauvaise nouvelle. Le plan du club serait de conserver l'actuel technicien sur le banc jusqu'à la fin de la saison, et de repartir sur de nouvelles bases l'été prochain. A condition toutefois que United parvienne à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ce qui pourrait être compliqué...