Manchester United: Solskjaer ne compte pas partir malgré la défaite dans le derby

Battus par Manchester City ce samedi à Old Trafford (0-2), les Red Devils s’enfoncent dans la crise après onze matchs en Premier League. Malgré la défaite de United, Ole Gunnar Solskjaer y croit toujours et ne compte pas lâcher son poste d’entraîneur.

Le sursaut et le succès contre Tottenham (3-0) le week-end dernier n’auront donc pas lancé une série pour Manchester United. Après un nul arraché à la dernière seconde face à l’Atalanta Bergame (2-2) en Ligue des champions, les Red Devils se sont inclinés lors du derby face à City (0-2) ce samedi en championnat.

Plus que le score de ce choc de la onzième journée de Premier League, le football pratiqué par les protégés d’Ole Gunnar Solskjaer a profondément déçu. Incapables de rivaliser avec les joueurs de Pep Guardiola, ceux de Manchester United ont parfois même affiché un niveau de jeu inquiétant et tout particulièrement en défense.

"C’est très difficile de parler maintenant, bien sûr. Nous avons mal commencé, nous étions passifs et quand ils ont marqué le premier but, cela allait être un match difficile. David nous a gardés dans le match avec quelques bons arrêts, puis ils marquent le but qu'ils marquent toujours, a lancé le technicien norvégien au micro de Sky Sports. Nous savons que cela va arriver, et cela ne devrait pas arriver. City a bien joué, donc il faut les féliciter. Mais nous n'étions pas à notre niveau et les standards doivent être améliorés."

Solskjaer veut retrouver "une véritable équipe"

Très critiqué depuis plusieurs semaines voire mois, Ole Gunnar Solskjaer a semblé étonnement serein après une défaite dans le derby et alors que Manchester United accuse déjà huit points de retard sur Chelsea (qui doit jouer contre Burnley), solide leader de Premier League. Mais la priorité de l’entraîneur norvégien reste de retrouver un collectif comme celui capable de remporter quatre matchs lors des cinq premières journées de la saison.

"Nous avons parfois choisi les mauvaises solutions, parfois la bonne solution mais pas la bonne exécution, a encore analysé le coach mancunien après la défaite des siens. Nous devons revenir à ce à quoi nous avions commencé à ressembler à la fin de saison dernier et au debut de celle-ci: à une véritable équipe. Nous devons y revenir. Je suis sûr que lorsque nous y reviendrons, les exigences envers moi et les joueurs seront élevées. Nous devons juste revenir à ce que nous étions pendant un moment, et nous avons les joueurs pour le faire."

Solskjaer: "Je veux le meilleur pour Manchester United"

Annoncé sur la sellette par plusieurs médias britanniques, Ole Gunnar Solskjaer ne sait toujours pas s’il restera entraîneur des Red Devils à l’issue de la trêve internationale. L’ancien attaquant, héros de la finale de C1 en 1999, semble en apparence confiant.

"J'ai tout le temps une bonne communication avec le club, a encore finalement estimé l’ex-coach de Molde. Je veux le meilleur pour Manchester United, et tant que je serai ici, je ferai tout mon possible pour améliorer les choses." Reste à savoir si les dirigeants mancuniens décideront, eux aussi, que le meilleur homme pour relancer Man Utd se nomme Ole Gunnar Solskjaer.