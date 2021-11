Manchester United: Ronaldo pas assez impliqué défensivement? Ferdinand le défend

Dans un entretien pour The Athletic, Rio Ferdinand a vivement défendu son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, revenu cette saison à Manchester United et parfois critiqué pour son manque de travail défensif.

Il était l'un des premiers à manifester sa joie à l'idée de revoir Cristiano Ronaldo porter le maillot de Manchester United. Quelques semaines après le retour de CR7 à Old Trafford, Rio Ferdinand continue de soutenir son ancien coéquipier, critiqué pour son implication défensive.

"Son état d'esprit est sans égal"

"Ce sont des conneries. Vous parlez de l'un des plus grands, sinon du plus grand, buteur de l'histoire du football. Vous ne l'achetez pas pour courir et faire du pressing sur des joueurs adverses, a lâché Rio Ferdinand pour The Athletic, énervé par les critiques à l'encontre de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid ne l'a pas acheté aussi cher pour aller presser les défenseurs, pourquoi voulez-vous que ça soit le cas maintenant? Cela n'a aucun sens pour moi. L'atout principal de Robert Lewandowski est-il son pressing? Quand tout le monde désignait Harry Kane comme le meilleur numéro 9 du monde, est-ce qu'on disait: 'c'est un joueur au pressing incroyable?' Est-ce que Lionel Messi fait du pressing? On le laisse tranquille."

En 12 matchs disputés depuis son retour, Cristiano Ronaldo a déjà marqué 9 buts, se montrant souvent comme le sauveur des Red Devils, comme il l'a été cette semaine face à l'Atalanta en Ligue des champions. A 36 ans, le quintuple Ballon d'or ne semble avoir rien perdu de sa détermination. "Il pense aux petits détails, car il sait qu'il est à la fin de sa carrière. Il doit s'en soucier encore plus maintenant. C'est probablement sa qualité la plus importante, en dehors de ses attributs physiques. Son état d'esprit est sans égal, a souligné encore Ferdinand. Ses neuf buts cette saison ont presque tous changé la donne des matchs."

Cinquième de Premier League après 10 journées, Manchester United recevra son ennemi City ce samedi (13h30 sur RMC Sport 1) . En cas de victoire, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers reviendraient à hauteur de l'équipe de Pep Guardiola. Et à 36 ans, le Portugais sera une nouvelle fois attendu au tournant. "La récupération pour ma génération après une séance d'entraînement difficile sera une journée entière dans un bar. Même à United, on le faisait si nous n'avions pas de match. Mais il n'était pas là-dessus, même à l'époque", a souligné Ferdinand sur la mentalité de Cristiano Ronaldo.