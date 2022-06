Manchester United: "très heureux" chez les Red Devils, Ronaldo encense déjà Ten Hag

Si Manchester United a vécu une nouvelle saison décevante, en terminant à la sixième place de la Premier League, Cristiano Ronaldo n'a pas prévu de changer de club cet été. Il compte sur le nouvel entraîneur Erik ten Hag pour enclencher une dynamique positive.

Un rayon de soleil dans la grisaille mancunienne. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo a sans doute été le seul à donner (un peu) le sourire aux supporters des Red Devils cette saison. Ses vingt-quatre buts inscrits toutes compétitions confondues ont prouvé qu’il était loin d’être fini. En Premier League, seuls Mohamed Salah et Heung-Min Son se sont montrés plus efficaces que le Portugais de 37 ans, qui a parfois dû se sentir très seul dans la tempête traversée par son équipe.

Incapable d’accrocher un billet pour la Ligue des champions, Manchester United a dû se contenter de la sixième place et jouera donc la Ligue Europa dans quelques mois. Un échec de plus qui ne devrait pourtant pas changer les plans de Ronaldo. Dans une interview pour le site de son club, le quintuple Ballon d’or assure qu’il se sent très bien à Manchester. "J'étais heureux, bien sûr, de faire mon retour dans un club qui a vraiment propulsé ma carrière. C'était incroyable de voir le bonheur des supporters. J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici. Ce que je dois dire aux fans, c'est qu'ils sont incroyables. Même lorsqu’on perd des matchs, ils nous soutiennent toujours, ils sont toujours avec nous. Ils sont dans mon cœur et il faut tous les respecter", dit-il.

Impatient de travailler avec Ten Hag

Sous contrat jusqu’en 2023 avec la possibilité de rester une année supplémentaire, Ronaldo n’a pas prévu de faire ses valises cet été. Et il est visiblement impatient à l’idée de travailler sous les ordres d’Erik ten Hag, celui qui a été choisi pour succéder à Ralf Rangnick et entamer un nouveau cycle. "Je sais qu'il a fait un travail fantastique avec l'Ajax et que c'est un entraîneur expérimenté. Nous devons lui donner du temps pour qu’il change les choses comme il le souhaite. Nous sommes heureux et excités, pas seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et j'espère que nous allons gagner des trophées la saison prochaine. Moi j’ai toujours cette motivation pour continuer à travailler dur", a-t-il ajouté.

Ronaldo est actuellement avec sa sélection pour disputer des matchs de Ligue des nations jusqu'au 12 juin, avant de filer en vacances. Il est entré en seconde période lors du nul face à l'Espagne jeudi (1-1) à Séville.