Mercato: Arsenal fait un très gros chèque pour s'offrir Ben White

Arsenal officialise ce vendredi la signature du jeune défenseur de 23 ans Ben White. L’international anglais arrive en provenance de Brighton. Le transfert est estimé à 60 millions d’euros.

Finaliste malheureux de l’Euro 2021 avec l’Angleterre, Ben White passe une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Arsenal. Le club londonien a déboursé environ 60 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune défenseur, qui devient le troisième plus gros transfert du club derrière Pierre-Emerick Aubameyang, recruté pour 63,7 millions en janvier 2018, et Nicolas Pépé, arrivé pour 80 millions d’euros après une belle saison avec Lille.

Sur le site du club, l’entraineur Mikel Arteta confie que "Ben White est un défenseur intelligent qui est très à l'aise avec le ballon dans les pieds et son style nous convient parfaitement. Et bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici. Nous sommes tous impatients de voir Ben jouer un rôle central dans nos projets à long terme". Durant son aventure londonienne, Ben White portera le numéro 4.

Une saison 2020-2021 extrêmement décevante

Les Gunners ont réalisé une saison 2020-2021 très mauvaise en Premier League. L’équipe dirigée par Mikel Arteta a terminé seulement à la huitième place au classement et ne participera à aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, une grande première depuis la saison 1995-1996. En Ligue Europa, Arsenal s’est fait éliminer en demi-finale par Villarreal, futur vainqueur de la compétition devant Manchester United.