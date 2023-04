Mercato: Chelsea pense aussi à Ruben Amorim pour la saison prochaine

Après Julian Nagelsmann ou Luis Enrique, Chelsea aurait inscrit un nouveau nom sur sa liste de prétendants pour le poste d'entraîneur. D'après The Guardian, la direction des Blues aurait entamé des discussions avec Ruben Amorim, actuel coach du Sporting.

Un nouveau jeune coach sur le banc de Chelsea? Après avoir licencié Graham Potter le 2 avril dernier, la direction des Blues a nommé Frank Lampard comme entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de saison. Depuis, Julian Nagelsmann et Luis Enrique auraient été sondés pour le poste de coach la saison prochaine. Et selon The Guardian, un troisième candidat aurait été ajouté à la liste: Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting.

Un parcours remarqué en Ligue Europa

A 38 ans, Ruben Amorim est en poste dans le club portugais depuis le 4 mars 2020 après que le Sporting ait payé sa clause libératoire alors qu'il dirigeait Braga. Depuis, il s'est forgé la réputation d'être l'un des jeunes coachs les plus brillants d'Europe. Il a remporté le titre de champion du Portugal avec le Sporting en 2021 et a aidé le club à impressionner en Europe cette saison. Le club portugais a battu Tottenham en phase de groupes de la Ligue des champions et, bien qu'il n'ait pas atteint les huitièmes de finale, il a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Le Sporting a continué à briller en Europe et a de nouveau inquiété les équipes de Premier League en éliminant Arsenal en seizièmes de finale de l'Europa League le mois dernier. Le Sporting a une chance d'atteindre le dernier carré malgré sa défaite 1-0 au match aller de son quart de finale sur le terrain de la Juventus jeudi.

D'autres noms sur la liste

Pour autant, rien n'indiquerait qu'Amorim soit le choix préféré des propriétaires de Chelsea selon The Guardian. S'étant entretenu avec eux, Ruben Amorim devrait s'assurer qu'un transfert à Chelsea serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Les Blues devraient payer sa clause afin de s'attacher ses services, une clause "très élevée" selon le journal britannique. Le coach portugais a expliqué qu'il prendrait le temps nécessaire pour juger toutes les options.

Chelsea se serait déjà entretenu avec Luis Enrique et aurait pris contact avec les représentants de Julian Nagelsmann avance The Guardian. Nagelsmann serait admiré par Behdad Eghbali, le copropriétaire de Chelsea. Mais Nagelsmann est également pisté par Tottenham. Chelsea suivrait par ailleurs Mauricio Pochettino, Oliver Glasner (Eintracht Francfort) et Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).