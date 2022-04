Mercato: Arsenal s'ajoute à la liste des prétendants pour Ruben Neves

Déjà ciblé par le Barça et Manchester United, Ruben Neves (Wolverhampton) intéresse également Arsenal, qui veut densifier son milieu de terrain.

Arsenal se mêle à la bagarre pour Ruben Neves. Déjà très demandé, le Portugais de 25 ans est l'une des principales cibles des Gunners pour le prochain mercato estival. Selon Sky Sports, Wolverhampton évalue son milieu entre 50 et 60 millions de livres sterling (60-70 millions d'euros). Mais le club londonien n'est pas le seul à s'être renseigné sur Ruben Neves puisque le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham ont manifesté leur intérêt. Déjà en quête d'un milieu de terrain lors du mercato hivernal, les Gunners n'avaient finalement recruté personne.

>> Le mercato en direct

Le joueur qui valait 100 millions

Avec l'éventuelle signature de Ruben Neves, Arsenal veut construire un milieu de terrain compétitif avec Thomas Partey et Martin Odegaard. Pourtant, les Wolves ne le laisseront pas partir à n'importe quel prix. L'entraîneur Bruno Lage a estimé que son joueur valait 100 millions de livres (120 millions d'euros), la même somme déboursée par Manchester City pour s'offrir Jack Grealish l'été dernier.

"Ce qu'il fait cette saison est très bon. Je pense aussi que la façon dont nous jouons, il peut montrer un meilleur Ruben, et aussi la façon dont il joue place notre équipe à un niveau différent. Quand vous avez ce joueur, la meilleure chose à faire est d'améliorer son salaire et ses années de contrat, confiait le coach des Wolves en conférence de presse. Mais qui sait, quand vous avez un joueur de haut niveau comme lui dans cette position spécifique, qui peut défendre et attaquer, qui est un professionnel de haut niveau et un grand homme, les grandes équipes sont là avec 100 millions de livres sterling pour acheter ce genre de joueurs."