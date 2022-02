Mercato: pour Carragher, Manchester United doit se séparer de Ronaldo dès cet été

En marquant son premier but de l’année 2022 mardi contre Brighton, Cristiano Ronaldo a regagné de la confiance et permis à Manchester United de renouer avec la victoire. Malgré ce rebond, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher estime que les deux parties n’auraient jamais dû se retrouver.

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United dans les derniers instants du mercato a déchainé les passions. Après un premier passage réussi chez les Red Devils entre 2003 et 2009, l’attaquant comptait bien remettre le couvert. Même si les débuts ont été réussis, le Portugais a dernièrement connu une période creuse avec six matchs de suite sans marquer.

Une disette surprenante ayant pris fin contre Brighton (2-0) mardi soir. Si les fans des Mancuniens sont certainement ravis de la présence de Ronaldo, l’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher estime que les Anglais ont fait une erreur en réalisant ce transfert: "United a fait une erreur en re-signant Ronaldo l’été dernier", a lancé l'ex-joueur.

Afin de préciser sa pensée, le consultant ajoute auprès du Telegraph que la présence du Portugais a un effet néfaste sur l’équilibre de l’équipe, même s'il désigne ce dernier comme "un des meilleurs buteurs": "United a marqué 121 buts toutes compétitions confondues en 2020-2021, son meilleur total depuis 14 ans. C’est parce que c'était une équipe plus équilibrée et unifiée qu’aujourd’hui."

Un départ de Ronaldo recommandé

Pour régler ce déséquilibre, Carragher ne passe pas par quatre chemins et demande aux dirigeants de ne pas retenir Ronaldo l’été prochain: "Ce sera une plus grosse erreur de le garder la saison prochaine." Pour justifier ce choix, l’ancien Red prend l’exemple du départ de l’ex-buteur Ruud Van Nistelrooy en 2006, en raison de sa "soif de buts qui freinait la progression de ses coéquipiers plus jeunes et émergeants."

Grâce à son statut, l’ancien du Real Madrid met encore plus en lumière l'actualité de Manchester United. Dernièrement, des rumeurs concernant des conflits dans le vestiaire ont émergé. Une agitation causée par la simple présence de Ronaldo, selon l’Anglais: "Il y a du bruit à chaque fois qu’un autre résultat décevant est obtenu (…) Il y a du bruit lorsque nous remarquons la réaction déçue lorsque United marque et que Ronaldo n’est pas le buteur."