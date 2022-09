Mort d'Elizabeth II: un ex-footballeur anglais déclenche une vive polémique avec un tweet

L'ancien international anglais Trevor Sinclair est en proie aux critiques outre-Manche après avoir posté, puis supprimé, un tweet expliquant que les "personnes noires et brunes ne devraient pas pleurer la reine" après sa disparition. Des appels au licenciement envers son employeur, Talksport, ont même été formulés.

Il a suffi d'un tweet à Trevor Sinclair pour s'attirer les foudres de tour un Royaume ou presque. Quelques instants après l'annonce de la disparition d'Elizabeth II à 96 ans, jeudi, l'ancien international anglais (12 sélections) s'est fendu d'un tweet dont les conséquences pourraient s'avérer fâcheuses.

"Le racisme a été autorisé à prospérer pendant son règne"

L'ex-milieu offensif de Manchester City ou de West Ham expliquait dans son post - avant de le supprimer peu de temps après - que les "personnes noires et brunes ne devraient pas pleurer la mort de la reine parce que le racisme a été autorisé à prospérer pendant son règne". Un message qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, suscitant des torrents de haine et d'incompréhension après cette réaction.

Plusieurs personnes sont même allées jusqu'à demander un licenciement pur et simple de celui qui est consultant pour la radio britannique Talksport. Cette dernière a expliqué ne pas avoir pu le joindre jeudi soir ou vendredi matin. Le compte Twitter de l'ancien joueur a également été supprimé.

L'ancien propriétaire de Crystal Palace et collègue de Talksport de Sinclair, Simon Jordan, n'a pas tardé à lui répondre, disant que son Tweet était inapproprié. "Trev, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une pensée appropriée, encore moins un tweet. Le pays a perdu une personne très importante et le respect et la valeur devraient être les sentiments primordiaux et non la division !"

Comme le rappelle le Daily Mail, ce n'est pas la première fois que l'ex-joueur se retrouve dans une position compliquée avec son employeur. Il avait été limogé par la BBC en 2018 après avoir proféré des insultes raciales à l'encontre d'un policier qui l'avait arrêté pour conduite en état d'ébriété.