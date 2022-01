Muamba redoute un retour à la compétition d’Eriksen

Fabrice Muamba, victime d’un malaise cardiaque en plein match en 2012, s’inquiète de voir Christian Eriksen, réanimé lors de l’Euro 2021, reprendre la compétition.

Le 17 mars prochain, Fabrice Muamba fêtera les 10 ans de sa nouvelle vie, entamée le 17 mars 2012 après avoir subi un grave malaise cardiaque lors du quart de finale de FA Cup entre Tottenham et Bolton. Le joueur avait été déclaré dans un état de mort cérébrale pendant 78 minutes avant de rependre conscience. Il avait annoncé la fin de sa carrière au mois d’août de la même année à 24 ans.

Dans une chronique au Times, le milieu de terrain britannique confie ses craintes sur la possible reprise de la compétition de Christian Eriksen, quelques mois après son arrêt cardiaque subi en juin dernier lors du match Finlande-Danemark à l’Euro 2021. L’ancien joueur de l’Inter avait été réanimé sur le terrain. Libéré par le club lombard (l’Italie n’autorise pas la compétition pour des personnes portant un défibrillateur), il pourrait rebondir en Premier League puisque Brentford s’intéresse à ses services.

"Comme tout le monde, je suis ravi pour Christian Eriksen qu'il puisse revenir en Premier League, confie Muamba. Comme tout le monde, je lui souhaite le meilleur où qu'il aille pour reprendre sa carrière sept mois après avoir subi cet effondrement en jouant pour le Danemark. Mais je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi je suis anxieux aussi. En tant que personne qui a souffert d'insuffisance cardiaque sur le terrain de football – et dont le cœur a été réanimé pendant 78 minutes – j'ai du mal à penser que je pourrais aller voir Christian jouer. Je serais inquiet. Si son équipe médicale a dit qu'il pouvait revenir, alors bonne chance à lui, et je suis sûr qu'il est entre les mains d'experts, mais c'est difficile pour moi."

"Je veux juste qu'il soit en sécurité et en bonne santé"

Fabrice Muamba juge sa situation différente à celle d’Eriksen. "L'aide médicale que Christian a reçue si rapidement et efficacement, en étant conscient alors qu'il quittait le stade après son arrêt cardiaque, est peut-être une des raisons pour lesquelles il peut espérer reprendre sa carrière, poursuit-il. Cela n'a jamais été une option pour moi. C'était un si long chemin de récupération, physiquement et mentalement."

Il raconte fréquenter une salle de sport sans aller dans les extrêmes. "Je vis une vie pleine et active, mais je la joue assez prudemment", précise-t-il. Pour lui, la question physique n’est pas la seule donnée pour un tel come-back. La dimension psychologique et les craintes de la famille vont aussi entrer en compte. "Je suis sûr que Christian en aura parlé avec sa famille et je suppose qu'il veut revenir simplement pour profiter du match. Je ne peux pas imaginer qu'il ait besoin d'argent. Ce serait incroyable de le voir revenir et de nous montrer à nouveau à quel point il est un grand footballeur mais, par-dessus tout, je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi je veux juste qu'il soit en sécurité et en bonne santé."