Newcastle: Emery se dégage comme le favori numéro un pour succéder à Steve Bruce

Bien que le club ait plusieurs noms en tête pour pallier le départ de Steve Bruce, un nom se dégage du côté de Newcastle: Unai Emery. L’Espagnol est le grand favori, selon la presse anglaise.

Dans l’esprit des dirigeants de Newcastle, c’est très clair, Unai Emery est leur candidat préféré pour incarner le nouveau projet. Selon Sky Sports, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est le favori pour succéder à Steve Bruce, démis de ses fonctions récemment, sur le banc des Magpies. Un obstacle demeure cependant, et pas des moindres, Emery est toujours en poste à Villarreal, qu’il a guidé vers le titre en Ligue Europa la saison dernière.

Cinquième de Liga, le club espagnol s’est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale, en Ligue des champions. Il apparaît donc hautement improbable, à première vue, de le voir quitter son poste pour courir au chevet d’un club qui devrait jouer sa survie en Premier League cette saison, et qui occupe actuellement la 19e place du classement du championnat d’Angleterre, à six points du premier non-relégable, Leeds.

Lucien Favre sur la short-list

A moins que l’issue de ce dossier ne soit une histoire de gros sous, Newcastle disposant désormais de moyens quasiment illimités. Sky Sports évalue à 5 millions de livres sterling, soit près de 6 millions d’euros, le montant qu’il faudrait débourser pour libérer l’entraîneur espagnol de son contrat actuel qui le lie à Villarreal, et s’attacher ses services. Encore faudrait-il qu’il en ait la volonté, alors qu’on l’a vu botter en touche lundi.

Sky Sports affirme que l’entraîneur ne serait pas complètement insensible au projet, bien qu’il ait assuré à la veille d’un match capital en Ligue des champions ne rien savoir de tout cela. Le Telegraph appuie ces informations, assurant qu'un projet de contrat a été présenté aux conseillers d'Emery dans l'espoir que les négociations puissent être menées à bien rapidement.

La large défaite (3-0) encaissée face à Chelsea aurait fait comprendre aux dirigeants de Newcastle la nécessité d’agir rapidement. C’est pourquoi une décision sera prise avant le prochain match contre Brighton, prévu le week-end prochain, avertit Sky Sports. Si Unai Emery devait décliner la proposition des dirigeants de Newcastle, d’autres entraîneurs les intéressent, dont Roberto Martinez et Lucien Favre, tout comme l’ancien entraîneur de la Roma Paulo Fonseca.