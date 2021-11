Villarreal : Emery reconnait avoir été approché par Newcastle

Unai Emery, manager de Villarreal, reconnaît avoir été approché par Newcastle et ses très riches et ambitieux nouveaux dirigeants. Il assure ne pas avoir reçu d’offre mais ne ferme pas la porte à un départ en Angleterre.

La victoire de Villarreal face aux Young Boys de Berne (2-0), mardi en Ligue des champions, est presque passée au second plan à l’issue du match. Annoncé comme la cible numéro un des nouveaux dirigeants de Newcastle, Unai Emery, en poste sur le banc espagnol depuis 2020, reconnaît avoir été approché et se montre plutôt sensible à l’opportunité de retrouver l’Angleterre après son passage à Arsenal (2018-2019).

"La seule chose certaine - pour essayer d'échapper à tout ce bruit -, c’est qu’ils m'ont fait part d’un intérêt, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Mais j'ai pensé au match toute la journée et je n'ai plus de nouvelles. Il n'y a pas d'offre, qui devrait passer par le club. Je suis concentré sur Villarreal et il n'y a rien de plus que ça pour penser que je parte. Je pense à Villarreal."

Que ferait-il en cas d’offre? "Compte tenu de cette hypothèse, il n’y a que deux choses à dire: parler ou pas avec Fernando Roig Alfonso (président du club, ndlr), car il n'y a que de l'intérêt, répète-t-il. S'il y avait autre chose, j'en discuterais avec Villarreal. Cela pourrait aller dans les deux sens si les exigences sont remplies."

"Je n'ai pas dit non à cet intérêt"

La perspective de quitter l’Espagne pour le nord de l’Angleterre semble bien traverser l’esprit de l’ancien entraîneur du PSG (2016-2018). "Je ne ferme, ni n'ouvre la porte, poursuit-il. Je n'ai pas dit non à cet intérêt. Je parlerais à Fernando et au club au préalable en raison du grand respect que j'ai pour lui." Il confie avoir déjà échangé à ce sujet avec le dirigeant face aux rumeurs insistantes. "Nous avons parlé naturellement du bruit qui a été produit, confie-t-il. Le premier qui se sent mal à l'aise, c'est moi. J'ai essayé d'isoler l’effectif. Nous nous sommes concentrés sur l'effort. Je lui ai dit la même chose qu’à vous. Ils ont transmis mon intérêt, il n’y a pas d’autres étapes."

Emery refuse pour le momenet d’expliquer les raisons qui pourraient le séduire dans le projet anglais. "Je ne peux rien dire d'autre ni analyser comment se porte cette équipe parce que j'analyse la nôtre, qui est Villarreal, envers qui je suis reconnaissant." Il s’envidage sur le banc dimanche pour la réception de Getafe en Liga. "Mon idée, en principe, est que oui."