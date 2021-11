Villarreal: Emery a repoussé Newcastle, selon la presse espagnole

Ciblé par les nouveaux dirigeants de Newcastle, Unai Emery a décidé de repousser le club anglas pour tester à Villarreal, selon la presse espagnole. Il a informé son président de sa décision, mardi soir.

Unai Emery a choisi de rester à Villarreal. Selon la presse espagnole, l’entraîneur a repoussé l’intérêt de Newcastle, qui l’avait érigé pour devenir l’architecte de son très ambitieux projet. L’ancien technicien du PSG (2016-2018) a informé son président Fernando Roig, dès mardi après la victoire face aux Young Boys de Berne (2-0) en Ligue des champions.

Ses propos à l’issue du match laissaient pourtant planer le doute sur la suite de son aventure au sein du club espagnol, qu’il a rejoint en 2020 et qu’il a mené au titre en Ligue Europa la saison dernière. Il avait confirmé avoir été approché par le club anglais, sans toutefois recevoir d’offre. "Je ne ferme, ni n’ouvre la porte, avait-il déclaré. Je n'ai pas dit non à cet intérêt."

Il s'était également engagé à discuter d'une éventuelle offre avec ses employeurs, ouvrant un peu plus la porte à un départ. "Je parlerais à Fernando et au club au préalable en raison du grand respect que j'ai pour lui. (...) Nous avons parlé naturellement de tous ces bruits. Le premier qui se sent mal à l'aise, c'est moi. J'ai essayé d'isoler l’effectif. Nous nous sommes concentrés sur l'effort. Je lui ai dit la même chose qu’à vous. Ils ont transmis un intérêt, il n’y a pas d’autres étapes."

"Fernando, je reste"

Marca donne quelques précisions sur le choix d’Emery. Il aurait appelé son président dans la nuit au cours d’une discussion sincère qui a finalement abouti à la promesse d’Emery de rester en lui glissant le désormais célèbre: "Fernando, me quedo" (je reste). Mardi soir, il avait confié s’imaginer toujours en poste, dimanche pour la réception de Getafe. "Mon idée, en principe, est que oui." Cela semble désormais acté.