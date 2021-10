Newcastle: le très bel hommage de Saint-Maximin à Bruce, qui vient d'être viré

Entraineur de Newcastle depuis 2019, Steve Bruce a été démis de ses fonctions ce mercredi par les nouveaux propriétaires des Magpies. Allan Saint-Maximin et la légende du club Alan Shearer ont tenu à livrer un message d’adieu au technicien anglais pour le remercier de son investissement durant ces deux ans au club.

Pour son 1000e match en tant qu’entraineur, Steve Bruce n’a pas su éviter la défaite de Newcastle (2-3) face à Tottenham le week-end dernier. Savait-il qu'il s'agissait de son dernier match sur le banc des Toons? La désillusion aura en tout cas été suivi par une décision radicale des nouveaux propriétaires saoudiens, qui ont annoncé ce mercredi le départ du technicien anglais.

Si l’identité du futur coach des Magpies reste inconnue, l’ailier du club Allan Saint-Maximin a tenu à livrer un message de soutien à son ancien entraineur via un post sur Twitter: "Vous êtes sans aucun doute l'une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées dans le monde du football. Vous avez été un homme de parole, un homme attentionné et un homme juste, qui n’a jamais hésité à nous protéger. Je n’oublierai jamais comment vous m’avez traité, pour cela je vous serai éternellement reconnaissant. Ça a été un honneur et un privilège de vous avoir comme coach. Merci Steve."

Shearer: "Je sais aussi à quel point Steve et sa famille voulaient que ça marche"

L’ancien joueur de Nice n’est pas le seul à avoir envoyé un message au technicien anglais. Egalement sur Twitter, la légende du club Alan Shearer a souligné l’investissement de Steve Bruce depuis son arrivée en club, en sachant que la mission qui lui a été confiée à son arrivée était loin d’être simple: "Je sais à quel point cela a été difficile pour n’importe quel manager de Newcastle au cours des 14 dernières années. Je sais aussi à quel point Steve et sa famille voulaient que ça marche. Dans des circonstances difficiles pour tout le monde, il a gardé Newcastle dans l’élite pendant deux saisons. C’est une nouvelle ère, mais merci Steve pour tes efforts et ton engagement."

Des messages qui devraient réconforter l’Anglais, qui songe à arrêter sa carrière d’entraineur comme il l’a dévoilé au Telegraph: "Je pense que cela pourrait être mon dernier travail", a-t-il confié.