Newcastle: Steve Bruce reste entraîneur pour le premier match de l'ère saoudienne

Si son départ n'est plus qu'une question de jours, ou de semaines, Steve Bruce dirigera bien Newcastle dimanche contre Tottenham en Premier League (17h30, sur RMC Sport), pour le premier match des Magpies sous pavillon saoudien.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle ne s'en cachent pas: Steve Bruce va partir. Passé dans une nouvelle dimension il y a quelques jours avec son rachat par le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, le club du nord de l'Angleterre - actuel 19e de Premier League - va prochainement remplacer le gentil Steve par un coach au nom plus ronflant, et à la réputation internationale. Mais le technicien anglais a gagné ce vendredi un petit sursis.

A deux jours de la réception de Tottenham à St James' Park pour le premier match de l'ère saoudienne, la nouvelle patronne Amanda Staveley a indiqué par communiqué que Bruce sera bien sur le banc de touche dimanche.

"Si nous apportons des changements à l'avenir, Steve sera le premier à le savoir"

"Newcastle United peut confirmer que l'entraîneur en chef Steve Bruce prendra en charge le match de dimanche de Premier League contre Tottenham Hotspur et, ce faisant, atteindra son 1000e match professionnel en tant que manager", peut-on lire sur le site du club.

Faut-il y voir une marque de confiance? Une manière de donner sa chance à Bruce? Pas du tout. Staveley explique plus ou moins clairement qu'elle n'a juste pas eu le temps de régler son cas personnel depuis le rachat, et surtout de lui trouver un remplaçant, malgré les nombreuses rumeurs.

"Nous avons eu une semaine extrêmement chargée pour examiner l'entreprise et apprendre à connaître les gens, et il est impératif que nous continuions à être patients et réfléchis dans notre approche, justifie-t-elle. Un changement ne se produit pas toujours du jour au lendemain, cela demande du temps et que nous suivions un plan et une stratégie mûrement réfléchis. Nous avons rencontré Steve et les joueurs lundi et leur avons donné le temps cette semaine pour se concentrer sur la préparation de ce qui est un match très important dimanche."

Et de brosser Steve Bruce une dernière fois dans le sens du poil: "Steve a été très professionnel dans nos relations. (...) Si nous apportons des changements à l'avenir, Steve sera le premier à le savoir mais, en attendant, nous lui souhaitons bonne chance pour son 1000e match en tant que manager."