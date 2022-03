Newcastle: Trippier convaincu que Saint-Maximin "parviendra" à gagner le Ballon d’or

Souvent considéré comme le meilleur élément de Newcastle depuis sa venue en 2018, Allan Saint-Maximin a déjà exprimé son souhait de gagner la Ballon d’or. Une ambition que l’attaquant français peut atteindre, selon son coéquipier Kieran Trippier.

Revenu sur les terrains de Premier League à l’occasion de la victoire contre Brighton (2-1) le week-end dernier, Allan Saint-Maximin sera à coup sûr un élément de premier choix pour Eddie Howe et Newcastle. Bien partis pour assurer leur maintien suite à un très bon début d’année 2022, les Magpies peuvent maintenant compter sur leur meilleur joueur.

Connu pour déstabiliser les défenses adverses grâce à sa vitesse et ses dribbles, l’attaquant français ne manque pas d’ambitions. En janvier dernier, le Français a confié au Times son envie de "gagner le Ballon d’or". Si le joueur de 24 ans aura fort à faire pour prétendre à cette récompense, son coéquipier Kieran Tripper est convaincu qu’il a les capacités pour gagner: "Il y parviendra, il a toutes les capacités du monde."

Même si le latéral droit estime qu’il doit peaufiner certains détails dans son jeu, afin d’être encore plus décisif: "Il ajoutera des améliorations à son jeu, comme le relâcher pour avoir une passe décisive, mais c’est un joueur de qualité", a-t-il confié au podcast True Geordie.

"Je n’ai jamais rien vu de tel"

Absent des terrains probablement jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure au pied, l’Anglais a quand même eu l’occasion de côtoyer Saint-Maximin à l’entraînement. C’est à ce moment que Trippier a pris conscience du talent de son coéquipier: "Honnêtement, je n’ai jamais rien vu de tel. Je ne sais même pas comment l’expliquer, honnêtement il est fou."

Un sacré compliment, d’autant que le défenseur a pu affronter des grands noms du ballon rond, grâce à son expérience en Ligue des champions avec Tottenham et l’Atlético de Madrid. Même s’il a tendance à vouloir faire la différence tout seul, ce qui pourrait en irriter plus d’un, l’ancien élément de Nice est un joueur sur lequel il est difficile de défendre: "Nous faisions un six contre six, il avait le ballon et il ne voulait passer à personne. Tout le monde essayait de lui prendre le ballon, je plongeais pour le tacler. C’est un de ces joueurs qui vous tient en haleine."

S’il souhaite avoir une chance d’être sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps, Saint-Maximin devra profiter de la bonne forme de son équipe, et se montrer plus décisif que ses cinq réalisations et trois passes décisives en championnat.