Premier League: Saint-Maximin veut gagner le Ballon d'Or

Joueur clé de Newcastle cette saison, Allan Saint-Maximin ne cache pas ses ambitions avec les Magpies... notamment de remporter un Ballon d'Or.

Allan Saint-Maximin est un homme ambitieux. A 24 ans, le joueur de Newcastle a révélé au Times son souhait ultime. "Je veux réaliser tellement de choses. Je veux jouer pour l'équipe nationale, c'est vraiment important pour moi, jouer la Coupe du monde. Je veux jouer la Ligue des champions. J'ai beaucoup de rêves, comme celui de gagner le Ballon d'Or. Certaines personnes me disent: 'Place ton ambition très haut et même si tu n'y arrives pas, tu trouveras de bonnes choses'. C'est la façon dont je pense en ce moment", a confié le milieu des Magpies.

Sous contrat jusqu'en 2026, l'ancien niçois entretient le doute concernant son avenir, malgré le rachat du club par un investisseur saoudien. "Il est certain que le rachat augmente les chances que je reste plus longtemps. Ce n'est pas une question d'argent, vraiment. Newcastle avait de l'argent, même avant le rachat, pour faire venir de bons joueurs, mais il s'agit d'une vision à long terme. Cela peut faire une énorme différence. Si je peux réaliser mon rêve et mon objectif à Newcastle, je resterai, c'est sûr, mais si je ne peux pas, vous devez aussi penser à vous, donc nous verrons après cette saison ce qui se passera."

Cinq buts cette saison

Arrivé à Newcastle en 2019, Allan Saint-Maximin vit une saison délicate avec les Magpies, qui n'ont gagné que deux matchs de championnat depuis le début de la saison et pointent à une inquiétante 18e place, à un point de Norwich, premier non-rélégable.

"Je pense que tout le monde s'inquiète de descendre, c'est normal. Nous devons sortir de cette situation. En ce moment, la chose la plus importante est de se battre pour rester dans la ligue et après nous voyons ce qui s'est passé. L'atmosphère a changé. Les supporters de Newcastle le méritent. Nous jouons beaucoup de matchs à l'extérieur et je n'ai jamais vu une telle atmosphère à Leeds samedi. Tout le monde est ensemble", poursuit le joueur de 24 ans, qui a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en Premier League cette saison.