Premier League: le bijou de Saint-Maximin ne suffit pas à Newcastle, qui coule encore

Allan Saint-Maximin a longtemps cru offrir la victoire à Newcastle ce samedi dans le match de la peur face à Watford (1-1). Mais les Magpies ont concédé le nul dans les dernières minutes.

L'opération maintien cale encore à Newcastle. Pour la première titularisation de Chris Wood, les Magpies ont longtemps cru obtenir leur deuxième victoire de la saison ce samedi à domicile face à Watford (1-1), dans le match de la peur. Si la nouvelle recrue était fortement attendue, le salut est venu d'Allan Saint Maximin au retour des vestiaires. L'ailier français a ouvert le score sur un exploit personnel. Il a récupéré le ballon sur le côté gauche, avant de repiquer dans l'axe et de tromper Ben Foster au premier poteau. Le numéro 10 des Magpies a également gratifié ses supporters d'une célébration "high kick" après son but.

Newcastle patine

Mais cette avance n'a pas tenu jusqu'au bout puisque Joao Pedro a égalisé de la tête à la 88e minute pour permettre à Watford de ne pas repartir les mains vides. Avec un seul point, Newcastle n'avance pas dans la course au maintien. Les hommes d'Eddie Howe sont toujours 19es, et restent à deux points de leur adversaire du soir, 17e et premier non-relégable.

Dans les autres rencontres de 16 heures, Wolverhampton a signé un deuxième succès d'affilé face à Southampton. Les Wolves ont pu compter sur un pénalty de Raul Jimenez et des réalisations de Conor Coady et Adama Traoré pour sécuriser la victoire (3-1). Mais le plus but but du match a été inscrit par James Ward-Prowse, buteur sur coup-franc pour les Saints. Wolverhampton revient à hauteur de Manchester United, qui joue à Aston Villa à 18h30 (à suivre sur RMC Sport 1).

Dans le dernier match, Norwich a fait tourner la tête aux Toffees de Rafael Benitez. Orphelin de Lucas Digne, Everton a réalisé un début de match catastrophique en encaissant deux buts dans les 20 premières minutes de Keane et Idah. Les Toffees ont néanmoins réagi de belle manière sur un retourné de Richarlison. Insuffisant toutefois pour éviter la défaite des siens (2-1). La 22e journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec deux matchs à 15 heures: Liverpool-Brentford et West Ham-Leeds. Le derby entre Tottenham et Arsenal a été reporté.