Nottingham Forest-Liverpool: la folle prestation d'Henderson (et sa casquette) enflamme les réseaux sociaux

Auteur d'un match titanesque ce samedi lors de la victoire de Nottingham Forest contre Liverpool (1-0) pour le compte de la 13e journée de Premier League, le gardien Dean Henderson a porté son équipe. Ses parades, son style mais aussi son attitude ont été mis à l'honneur sur les réseaux.

À lui tout seul ou presque, il a dégoûté toutes les offensives de Liverpool cet après-midi au City Ground. Vainqueur 1-0 des vice-champions d'Angleterre samedi lors de la 13e journée de Premier League, Nottingham Forest peut remercier son portier Dean Henderson.

Henderson, le héros à casquette de Nottingham Forest

L'homme à la casquette a enchaîné les parades décisives face aux Reds de Mohamed Salah. Les statistiques du gardien anglais de 25 ans parlent d'elles-mêmes : 35 touches de balle, sept arrêts effectués le tout en 90 minutes de jeu, et un but inviolé, donc. Et si les images sont plus évocatrices, il suffit de jeter un oeil à son ultime blocage dans le temps additionnel de la rencontre sur un coup de tête de Virgil van Dijk. Masqué devant une forêt de joueurs, Henderson a le réflexe de se jeter au sol pour repousser d'une manchette du bras gauche la tentative du Néerlandais.

Soutenu par une foule en délire dans les dernières minutes, le portier n'a pas hésité lui-même à galvaniser ses supporters. Une attitude qui a plu dans les tribunes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Henderson est devenu un "meme" à part entière, certains internautes n'hésitant pas à le comparer avec Thomas Price, le gardien du manga phare "Olive et Tom".

Une célébration tout en provoc'

D'autres, plus observateurs et taquins, ont préféré souligner la célébration du portier de Nottingham Forest au coup de sifflet final. Se tournant vers les fans de Liverpool présents dans le stade, on voit Henderson tout sourire adresser des doigts d'honneur aux supporters des Reds.

Si ce dernier geste manque de classe, beaucoup soulignent l'importance du gardien prêté par Manchester United cet été, qui a déjà arrêté deux penalties depuis le début de la saison et vient de signer son troisième clean sheet en championnat. Reste désormais au promu, ancienne lanterne rouge - Forest est désormais 19e avec ce succès - à verrouiller son secteur défensif (deuxième plus mauvaise défense d'Angleterre avec 23 buts encaissés en 13 matchs) afin de quitter la zone de relégation.