Premier League: Klopp en dit plus sur les coulisses du transfert de Gakpo à Liverpool

Cody Gakpo a signé à Liverpool dès jeudi, alors que l'intéret de Manchester United semblait le plus en avance sur le dossier encore quelques jours plus tôt. Un transfert qui s'est joué en coulisses, à l'abri des regards. Ce dont s'est satisfait Jurgen Klopp.

Cody Gakpo est la nouvelle arme offensive des Reds de Liverpool. Le club anglais a officialisé la nouvelle mercredi dans la soirée. Présent en conférence de presse avant le match contre Brentford, Jurgen Klopp a évoqué le transfert de l'ailier gauche du PSV. Interrogé sur les pistes potentiels de Liverpool pour le mercato, le technicien a clairement expliqué qu'il avait misé sur la discrétion.

"Nous discutons de ces choses dans la salle du conseil d'administration et non dans la salle de presse. Faire venir Cody (Gakpo) comme nous l'avons fait (sans que l'information ne fuite dans la presse, ndlr) est un très bon signe. Un bon nombre de personnes le savaient et rien n'est sorti, ce qui est très, très bien, s'est-il réjoui. Donc, vous ne pouvez vraiment pas vous attendre à ce que je réponde à la question (sur le mercato)."

L'ancien coach de Dortmund a aussi glissé quelques mots sur le supposé impact de Virgil Van Dijk dans cette transaction. "Nous n'avons pas eu besoin de Virgil pour le convaincre mais il aime s'impliquer dans ces choses-là!", a souri le technicien.

On en sait plus sur le profil de Gakpo

Il fait partie des révélations du Mondial 2022 au Qatar (avec trois buts) et a affolé les compteurs en Eredivisie cette dernière saison et demi. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, il a inscrit neuf buts et délivré 12 passes décisives en 14 matches de championnat. Son nom n'est cependant pas forcément connu du grand public.

"Le poste où il a joué le plus souvent est à gauche, c'est clair. Mais il peut jouer aux quatre postes à l'avant si vous jouez un 4-2-3-1 et il est encore très jeune", a fait savoir Jurgen Klopp. Cody Gakpo offre un profil polyvalent et il l'a d'ailleurs montré au Mondial avec les Pays-Bas, où il a essentiellement évolué comme deuxième attaquant dans un 3-5-2.

Si les supporters des Reds sont sûrement très impatients de découvrir l'international néerlandais, ils vont devoir patienter quelques jours. Non qualifié pour le match face à Leicester ce vendredi (le mercato ne sera pas officiellement ouvert), il ne devrait pas être là non plus contre Brentford lundi, a précisé Klopp. Il faudra à minima attendre le week-end prochain pour le voir sur la pelouse en Premier League.