Pourquoi le sport britannique boycotte les réseaux sociaux ce week-end

A partir de 16h ce vendredi, les clubs de Premier League et plusieurs sportifs britanniques arrêteront leurs activités sur les réseaux sociaux jusqu’à lundi soir minuit pour protester contre le laxisme des entreprises face aux abus racistes.

Ne cherchez pas un message de célébration ou un autre chambreur sur les comptes Twitter des clubs de Premier League ce week-end. Les 20 pensionnaires de l’élite du football anglais et la grande majorité du sport anglais ont en effet décidé de mettre en sommeil leurs activités sur tous leurs réseaux sociaux à partir de 16h (15h en Angleterre) ce vendredi. Le silence durera trois jours jusqu’à lundi minuit, soit toute la durée de 34e journée du championnat.

Une protestation contre le laxisme des entreprises (Twitter, Facebook, Instagram…) sur les abus racistes en ligne. Le mouvement a été initié il y a quelques semaines par Thierry Henry qui a, lui, désactivé tous ses comptes pour dénoncer ces abus et le manque de sanction. Le football britannique lui emboite le pas par l’intermédiaire de la Fédération anglaise de football qui mène l’initiative de ce week-end. Les clubs de Premier League mais aussi de l'English Football League (qui comprend les divisions allant du Championship à la League Two), de la Women's Super League et du Women's Championship (les deux premières divisions féminines) seront à l’arrêt total sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, plusieurs équipes ont dénoncé les abus racistes dont les joueurs sont la cible.



"Nous voulons que les entreprises de médias sociaux fassent davantage pour prévenir les abus discriminatoires en ligne dont sont victimes les joueurs et bien d'autres à travers le monde, ce qui n'a aucune conséquence réelle pour les auteurs, indique la Premier League dans son communiqué. Nous savons qu'un boycott ne suffira pas à éliminer cela, c'est pourquoi nous continuerons de prendre des mesures proactives pour appeler au changement. Nous n'arrêterons pas de défier les entreprises de médias sociaux tant que les abus discriminatoires en ligne ne seront pas supprimés de notre jeu et de la société en général."

La FFR et l'UEFA boycottent, la F1 "soutient"

Plusieurs joueurs, mais aussi l’UEFA et des grandes marques (Puma, Football Manager…) vont aussi suivre le mouvement. Celui-ci concerne d’autres sports anglais comme les clubs de rugby qui choisissent le silence un week-end de demi-finales de Coupe d’Europe, impliquant Leicester et Bath en Challenge Cup. L'appel a traversé les frontières puisque la Fédération française de rugby (FFR) se mettra aussi en sommeil. La Fédération internationale de tennis (ITF) restera muette aussi.

La Formule 1 a apporté son soutien en rappelant son engagement total pour "lutter contre toute forme de racisme, en ligne ou autrement". "Nous continuons d'appeler à reporter et signaler tout incident de haine en ligne, et nous encourageons nos fans à faire de même", poursuit le compte, qui ne précise pas s’il se mettra en sommeil pour autant.



Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a annoncé qu’il allait probablement suivre le mouvement en marge du Grand Prix du Portugal. Ses compatriotes George Russell et Lando Norris sont déjà passés à l’action.