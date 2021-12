Premier League: Aston Villa-Burnley reporté, l'hécatombe se poursuit

En raison de nombreux cas de coronavirus dans l’effectif d’Aston Villa, la rencontre de Premier League prévue ce samedi entre le club entraîné par Steven Gerrard et Burnley est reportée.

Les rencontres de Premier League continuent d’être impactées par l’augmentation du nombre de joueurs testés positifs au Covid-19. Initialement prévu ce samedi (à 16h), le match entre Aston Villa et Burnley n’aura pas lieu. C’est la sixième opposition de la 18e journée qui est décalée à une autre date. Pour le moment, la seule confrontation encore maintenue aujourd’hui est celle opposant Arsenal à Leeds (à 18h30).

Des matchs reportés en cascade

Via un communiqué, le club entraîné par Steven Gerrard a annoncé un grand nombre de cas positifs au virus dans son effectif : "Aston Villa peut confirmer que son match de Premier League d’aujourd’hui contre Burnley est reporté en raison d’un nombre élevé de résultats positifs au Covid-19 au sein de notre équipe. Toutes les personnes testées positives sont désormais isolées conformément aux directives et protocoles de la Premier League et du gouvernement."

Il s'agit du 10e match de Premier League à être reporté cette saison pour des raisons sanitaires. Vu la propagation rapide du coronavirus, d’autres matchs sont susceptibles d’être décalés dans les prochains jours. À tel point que la programmation du Boxing Day (le 26 décembre) est pour l’heure incertaine.