Manchester City: Guardiola assume ses propos sur les supporters et ne veut pas s'excuser

Pep Guardiola fait face à certaines critiques après avoir demandé aux supporters de Manchester City de venir plus nombreux à l'Etihad Stadium. Le technicien espagnol, qui ne compte pas s'excuser, a clarifié ses propos ce vendredi en conférence de presse.

La recrue phare du mercato déjà en forme (Jack Grealish), un début de saison plutôt réussi en championnat (trois victoires, une défaite) et un 6-3 collé en Ligue des champions (contre Leipzig). En apparence, tout va bien à Manchester City. Mais un conflit inattendu est en train de naître. Avec d’un côté Pep Guardiola et de l’autre le principal groupe de supporters du club. Après la victoire mercredi en C1, le technicien catalan a regretté l’ambiance quelque peu feutrée de l’Etihad Stadium. Sur les 55.000 sièges disponibles, seules 38.000 avaient trouvé preneurs pour la réception de Leipzig.

"J'aimerais que plus de gens viennent au prochain match (contre Southampton, ce samedi, 16h). Nous aurons besoin des supporters, car nous serons fatigués", a-t-il commenté. Une sortie qui n’a beaucoup plu au secrétaire général du groupe officiel des supporters de City, Kevin Parker. "Il ne comprend pas les difficultés que certaines personnes peuvent avoir pour se rendre à un match à l'Etihad un mercredi soir à 20h, a-t-il répliqué. Certains doivent s’occuper de leurs enfants, d’autres n’ont peut-être pas les moyens de se le permettre et il y a encore des problèmes de Covid. Je ne vois pas pourquoi il en parle. C’est absolument le meilleur entraîneur du monde mais, de la manière la plus agréable possible, je pense qu'il devrait peut-être s'en tenir à cela. Remettre en question notre soutien – et c’est ce qu'il fait - est décevant et injustifié."

"Je ne serai jamais un problème"

Questionné à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, Guardiola est resté sur sa position. "Est-ce que j’ai dit que j’étais déçu parce que le stade n’était pas plein ? Non. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons besoin de soutien. Qu’ils soient 10.000, 15.000, 40.000 ou 50.000, peu importe combien de gens viennent. Mais je les invite à venir profiter du match parce que nous avons besoin de soutien. (…) Je ne serai jamais un problème pour mes fans. Si je suis un problème pour mes fans, je me retirerai. Ce n'est pas un problème pour moi", a répondu Guardiola, sous contrat jusqu'en 2023 avec les Cityzens.

"Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai dit parce que j'ai été honnête, a-t-il insisté. Au cours de la dernière année et demie, nous avons malheureusement été privés d’eux et j'étais incroyablement reconnaissant du soutien que nous avons eu contre Leipzig. Nous sommes qui nous sommes et nous sommes fiers de qui nous sommes. Je connais l'histoire, j'ai appris l'histoire de ce club et ce que cela signifie de suivre l'équipe. Je respecte beaucoup cela."

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres