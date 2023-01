Premier League: avec un grand Mahrez, Manchester City renverse Tottenham et ne lâche pas Arsenal

Mené 2-0 par Tottenham à la pause, Manchester City, étincellant en seconde période, a fini par s’imposer 4-2 à domicile jeudi lors de ce match en retard de la 7e journée de Premier League. Les joueurs de Pep Guardiola reviennent provisoirement à cinq points du leader, Arsenal.

Il ne faut jamais enterrer Manchester City. Après deux défaites de rang toutes compétitions confondues, les Citizens ont montré qu’il fallait toujours compter sur eux. Dans un match de la 7e journée de Premier League qui avait été reporté en raison du décès de la Reine Elisabeth, l’équipe de Pep Guardiola s’est brillamment imposée 4-2 contre Tottenham jeudi à l’Etihad Stadium. Dans la lignée de son revers face à United, tout avait pourtant mal commencé pour les Citizens...

Mahrez déchaîné, premier but en 2023 pour Haaland

Juste avant la pause, les Spurs profitent de la fébrilité d’Ederson pour scorer deux fois par Kulusevski (44e) et Emerson (45e+2). Assommé Manchester City ? Révolté plutôt. Alvarez (51e), Haaland (54e, son premier but en 2023) et Mahrez, auteur d’un somptueux doublé (63e, 90e), renversent une formation londonienne dépassée, à l’image des Français Hugo Lloris, une nouvelle fois pas impérial dans les buts et Clément Lenglet, auteur d’une grosse boulette sur le deuxième but de l’Algérien.

Avec cette victoire, Manchester City, 2e du classement, revient provisoirement à cinq points d’Arsenal. Mais le leader du championnat qui accueillera United dimanche (17h30) compte un match en moins à disputer. City accueillera Wolverhampton dimanche à 15h.