Manchester City: le remède anti-stress d'Haaland

Dans une interview accordée à GQ, Erling Haaland rappelle à quel point la méditation est importante dans son quotidien. L’attaquant de Manchester City, qui explique avoir peu de loisirs en dehors du football, aime prendre le temps de réfléchir. Il accorde aussi un soin très particulier à son sommeil.

Il en fait sa marque de fabrique. A l’image du "siuuu" de Cristiano Ronaldo ou des bras croisés de Kylian Mbappé, Erling Haaland est lui aussi associé à une célébration iconique. Depuis son éclosion au Red Bull Salzbourg, l’attaquant norvégien a l’habitude de célébrer ses buts en reproduisant la position du lotus, une posture inspirée du yoga qui favorise la méditation. Après avoir fait trembler les filets, le géant scandinave s’assoit régulièrement sur le terrain avec les jambes croisées, les bras sur les genoux et les yeux fermés.

Un clin d’œil à une pratique relaxante qui l’accompagne dans son quotidien. "La méditation est une très bonne chose pour se détendre, pour essayer de ne pas trop penser. Parce que le stress n'est bon pour personne, explique Haaland dans une interview accordée à GQ au Royaume-Uni. Je déteste être stressé et j'essaie de ne pas l'être. Le concept de la méditation consiste à essayer de se débarrasser de ce genre de pensées. C'est vraiment individuel, mais pour moi, ça a très bien marché."

"La chose la plus importante dans la vie, c'est peut-être le sommeil"

En couverture du numéro annuel du magazine masculin consacré au sport, le buteur de 22 ans apparaît les cheveux lâchés dans une série de photos de mode. Il en profite pour en dire plus sur sa vie hors des terrains. En confiant ne pas être un adepte du cinéma, des séries, des jeux vidéo ou de la littérature. "Je ne fais vraiment pas grand-chose, admet-il. Je me réveille le matin, je prends mon petit-déjeuner et je vais au centre d’entraînement. Après cela, j'ai mon traitement (récupération, soins...). La journée est presque terminée. Je rentre chez moi, je me détends et je me prépare pour le prochain entraînement, je dîne et je vais dormir."

La nuit est un moment particulièrement important pour Haaland. L’ancien avant-centre de Dortmund se couche tôt et utilise des lunettes filtrant la lumière bleue. Pour s’assurer un repos optimal. "Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c’est peut-être le sommeil. Pas le fait de dormir beaucoup mais plutôt d’avoir un sommeil de qualité", résume-t-il, avant de dévoiler ses ambitions sur le rectangle vert: disputer la Coupe du monde 2026 avec la Norvège et remporter la Ligue des champions avec City.