Tottenham-Arsenal: "Le plus gros boulet de Premier League", Lloris prend très cher après sa bourde

Auteur d’un but contre son camp face à Arsenal (0-2), le grand rival de Tottenham, dimanche en Premier League, le gardien français Hugo Lloris s’est attiré les foudres des fans des Spurs sur les réseaux sociaux.

Semaine riche en émotion pour Hugo Lloris. Entre l’annonce de la fin de sa carrière en équipe de France, ses chaudes larmes face aux messages de ses proches et un choc de Premier League perdu avec Tottenham face à Arsenal (0-2), le recordman des sélections avec les Bleus est passé par tous les stades. Mais du côté des fans des Spurs, c’est plutôt un sentiment de colère qui domine depuis dimanche soir.

Ecœurés après la défaite à domicile face à l’ennemi juré (une première depuis 2014 !), les supporters ne digèrent pas du tout la bourde grossière et le but contre son camp du gardien français, coupable d’avoir mal négocié un ballon relativement facile sur un centre de Saka. Un but qui a ouvert la voie du succès des joueurs de Mikel Arteta et précipité la chute de Tottenham.

"Combien de fois, sérieusement combien de fois"

Sur les réseaux sociaux, les fans s’en sont donnés à cœur joie pour critiquer le portier aux 145 sélections. "Je ne peux plus défendre Lloris, il est le plus gros boulet de Premier League", tacle l’un deux. "Combien de fois, sérieusement combien de fois", se désespère une fan qui n’oublie pas que cette boulette n’est pas la premièrepour Hugo Lloris.

"L'effet Dibu"

Impitoyables, les internautes ont taxé le Français "gardien surcoté", l’ont jugé "pas fiable", ont réclamé son départ du club ou ont moqué un but qui aurait été "comique en Ligue 2". Enfin la finale de la Coupe du monde 2022 n’était pas si loin puisque certains esprits chambreur ont osé parlé "d’un effet Dibu", illustrant leur troll avec une photo du finaliste heureux avec le trophée de la Coupe du monde…