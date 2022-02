Premier League: Liverpool gifle Leeds et relance le championnat

Liverpool s’est baladé à Anfield contre Leeds (6-0) ce mercredi soir en match en retard de la 19e journée de Premier League et revient à trois points de City en tête du championnat. Tandis que Leeds continue de s'enfoncer, Tottenham a rechuté sur la pelouse de Burnley (1-0), trois jours après son exploit face aux Sky Blues.

Voilà le championnat complètement relancé. Dans un match en retard de la 19e journée de Premier League, Liverpool a infligé une grosse fessée à Leeds ce mercredi soir (6-0) et revient à seulement trois petits points de Manchester City, un leader plus que jamais contesté après s’être fait surprendre par Tottenham le week-end passé à domicile (3-2). A Anfield, les Reds ont fait le plein de confiance en s’offrant une démonstration.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Premier League

Si un doublé de Salah sur penalty (15e et 35e), ainsi qu’un but de Matip (30e) ont offert une soirée tranquille à Liverpool, Mané (80e, 90e) et Van Dijk (90+3) ont donné des allures d’humiliation à la victoire des Reds. Ces derniers enchaînent leur huitième victoire d'affiliée toutes compétitions confondues et semblent avoir actionné le mode rouleau compresseur.

Les hommes de Marcelo Bielsa, eux, continuent de plonger au classement. Les Peacocks enchaînent une troisième défaite consécutive et un cinquième match sans victoire (quatre défaites, un nul). Ce mercredi soir, Leeds est 15e à seulement trois points de la zone rouge, et, plus que jamais, la magie Bielsa ne semble plus opérer.

Tottenham rechute, Moussa Sissoko n'a pas suffi pour Watford

Dans le dur, les Spurs pensaient avoir retrouvé un second souffle après leur victoire éclatante sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City lors de la dernière journée. Mais les hommes d’Antonio Conte sont retombés dans leurs travers à Burnley en concédant leur troisième défaite en quatre matchs de Premier League. Les Londoniens ont cédé sur un coup de casque de Ben Mee à la 71e minute et manquent une occasion en or de recoller aux places européennes. A cause de cette défaite contre les Clarets, les Spurs restent englués à la 8e place à trois points d’Arsenal, 6e.

Enfin, dans le dernier match en retard qui se jouait ce soir, Moussa Sissoko n’a pas suffi pour Watford. Le milieu international français, arrivé l’été dernier en provenance de Tottenham, a marqué son premier but sous les couleurs des Hornets en venant placer sa tête sur corner. Mais, après l’ouverture du score de Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace a ensuite déroulé, avec notamment un doublé de Wilfried Zaha. Watford reste scotché à la 19e place, tandis que Crystal Palace prend neuf fois d’avance sur la zone de relégation.