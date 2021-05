Premier League: Chelsea et Liverpool joueront la Ligue des champions, désillusion pour Leicester

À l'issue d'une dernière journée complètement folle en Premier League, les positions en haut du classement ont mis du temps à se figer. Derrière les intouchables City et United, ce sont Liverpool et Chelsea qui arrachent leur billet pour la prochaine Ligue des champions. Leicester y a cru jusqu'au bout mais évoluera en Ligue Europa avec West Ham.

Pour son ultime journée, la Premier League 2020-2021 a tenu toutes ses promesses. Le suspense a tenu en haleine toutes les équipes, ou presque, désireuses d'évoluer en coupes d'Europe la saison prochaine. Mais cette fois, ça y est, le casting est arrêté. On fait le point sur les clubs qualifiés en C1, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conference.

Ligue des champions: Liverpool et Chelsea rejoignent les deux Manchester

Les Blues auront tremblé jusqu'au bout. Incapables de dominer Aston Villa (défaite 2-1), les hommes de Thomas Tuchel s'en sont remis aux autres, surtout à Tottenham, pour valider leur billet pour la C1 la saison prochaine. À l'issue d'une première moitié de championnat compliquée, Chelsea et son technicien allemand sont parvenus à arracher la 4e place synonyme de coupe aux grandes oreilles.

Autre géant anglais en délicatesse lors de cet exercice, Liverpool a eu le mérite de prendre son destin en main ce dimanche. Vainqueurs 2-0 contre Crystal Palace grâce à un doublé de Sadio Mané, les Reds terminent à une troisième place presque inespérée après des derniers mois bien difficiles.

Déjà assurés de terminer aux deux premières places, les deux Manchester se sont tout de même employés à boucler la saison sur une note positive. United s'est imposé sur la pelouse de Wolverhampton (1-2) tandis que le champion City a cartonné à domicile contre Everton (5-0), avec un doublé de Sergio Agüero qui le propulse en tête des buteurs les plus prolifiques de l'histoire de la Premier League (184 buts).

Ligue Europa: déception pour Leicester, West Ham de retour en C3

Jusqu'au bout, les Foxes y ont cru, se sont battus. Mais à domicile contre Tottenham, Leicester a perdu pied en fin de match. Un doublé de Gareth Bale dans les ultimes secondes a mis fin aux rêves de C1 des hommes de Brendan Rodgers (défaite 2-4), qui auront passé 36 journées sur 38 dans le top 4 pour finir... 5es.

Autre ambiance au stade olympique de Londres. Vainqueurs 3-0 contre Southampton, les Hammers ont validé leur retour en C3 après leur dernière participation en 2006. Pablo Fornals, auteur d'un doublé, et Declan Rice permettent à West Ham de décrocher la 6e place du championnat.

Ligue Europa Conference: les Spurs vont découvrir la nouvelle C4

Pour la 7e et dernière place qualificative en Ligue Europa Conference, nouvelle compétition continentale qui verra le jour la saison prochaine, le match entre les rivaux du nord de Londres n'a cessé de basculer en faveur de l'un, puis de l'autre. Finalement, ce sont bien les Spurs qui découvriront la C4 après leur succès à Leicester. Malgré une bonne prestation à l'Emirates contre Brighton et un doublé de Nicolas Pepe, qui termine très bien la saison, Arsenal termine 8e et ne disputera pas de coupe d'Europe pour la première fois depuis 25 ans.