Premier League: la haie d'honneur de Manchester City pour les adieux d'Agüero

Pour le dernier match de sa carrière à l'Etihad Stadium, Sergio Agüero a été honoré par les joueurs et les supporters de Manchester City, de retour au stade.

C’est une histoire qui aura duré une décennie. Sergio Agüero, arrivé à Manchester City à l’été 2011, aura joué dix ans sous le maillot des Cityzens. Surtout, l’Argentin avait inscrit le but décisif, en 2012, pour offrir à City son premier titre de champion d’Angleterre depuis 44 ans. Après quasiment 400 matchs et plus de 250 buts, les adieux d’Agüero, ce dimanche, sont donc hautement symboliques.

Pep Guardiola ne lui a pas fait cadeau d’une titularisation, la faute à la finale de Ligue des champions qui arrive dans une semaine et que le coach espagnol entend préparer comme il se doit. Mais le club mancunien s’est appliqué à rendre hommage à son numéro 10 à l’occasion du dernier match de Premier League de la saison, contre Everton.

Une dernière saison délicate

Avant le coup d’envoi, l’ensemble des joueurs de Manchester City a fait une haie d’honneur à l’Argentin de bientôt 33 ans. Petit plaisir supplémentaire, Agüero a pu profiter des applaudissements du public, de retour à l’Etihad Stadium – en nombre limité – pour cette dernière journée de championnat.

Annoncé du côté du FC Barcelone, où il irait rejoindre son ami Lionel Messi, Sergio Agüero a vécu une dernière saison délicate du côté de City. Entre ses blessures, le Covid qu’il a contracté en janvier et les choix sportifs de Guardiola, l’Argentin a disputé moins de 20 matchs toutes compétitions confondues, pour quatre petits buts. Des statistiques inhabituelles pour le buteur formé à Independiente.

En dix saisons à Manchester City, Agüero a franchi à six reprises la barre des 20 buts en Premier League. Il est même devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du championnat, devant Thierry Henry. L’idée est désormais de retrouver cette efficacité ailleurs, pendant que City tournera définitivement la page du titre de 2012. L’équipe était à l’époque emmenée par Agüero, Silva, Kompany ou Touré. Plus aucun ne sera là en début de saison prochaine.