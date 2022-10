Coupe du monde 2022: blessé au genou, Reece James est forfait avec l'Angleterre

Reece James ne participera pas à la Coupe du monde au Qatar en cette fin d'année en raison d'une blessure au genou. Le latéral droit de 22 ans, qui évolue à Chelsea, a été touché au genou mardi en Ligue des champions.

Le côté droit de la défense anglaise en prend un sérieux coup. Reece James ne pourra pas participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre prochain. Par le biais d'un communiqué ce samedi, Chelsea a indiqué que le joueur était absent pour les deux prochains mois.

Reece James a été touché mardi, lors du match de Ligue des champions face à l'AC Milan. "Suite à la blessure au genou contractée lors du match contre l'AC Milan, Reece a été soigné par le département médical de Chelsea et a consulté un spécialiste ce week-end. Après consultation entre toutes les parties, Reece va maintenant suivre un programme de réhabilitation et devrait être absent pendant huit semaines", annonce le communiqué du club londonien.

Walker incertain

Reece James avait participé à l'Euro 2021 avec les Three Lions, qui ont été battus en finale par l'Italie. L'homme aux 15 sélections pouvait ainsi espérer une première participation à une Coupe du monde, d'autant plus que son statut a changé ces derniers mois, avec une belle progression.

Fin septembre, Kyle Walker, le latéral droit qui évolue à Manchester City, s'est blessé à l'aine. Le joueur de 32 ans a été opéré dans la foulée, le rendant incertain pour le Mondial. Dans le secteur défensif, Kalvin Phillips et John Stones ont aussi connu récemment des blessures. Pour rappel, les sélectionneurs pourront convoquer 26 joueurs pour la Coupe du monde.

Le premier match de la sélection de Gareth Southate est prévu le 21 novembre, face à l'Iran. L'Angleterre retrouvera ensuite les Etats-Unis le 25 novembre et le Pays de Galles le 29. En 2018, Harry Kane et ses coéquipiers avaient terminé à la quatrième place de la compétition, après une défaite face à la Croatie dans le dernier carré et contre la Belgique lors du match pour la troisième place.