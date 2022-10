Premier League: dernier du classement, Nottingham annonce... la prolongation de son entraîneur

Auteur d'un mercato estival très animé dans le sens des arrivées, Nottingham Forest pointe à la dernière place au classement de Premier League. Le coach Steve Cooper conserve tout de même la confiance de ses dirigeants qui ont prolongé son contrat jusqu’en 2025.

Tout bouleverser dans un effectif n’est pas forcément gage de réussite. C’est le scénario qui arrive au promu Nottingham Forest qui pour assurer son avenir en Premier League, a engagé pas moins de 22 joueurs dans son équipe lors du dernier mercato estival. Parmi eux, des noms connus comme Serge Aurier, Renan Lodi et Loïc Badé.

Pourtant, le début de saison de Nottingham est une catastrophe. Le promu n’a gagné qu’une seule fois en championnat (contre West Ham 1-0), et est sur une série de cinq revers, dont la plupart sont lourds comme celui contre Manchester City (6-0). Dernier au classement avec quatre points, il était facile d’imaginer le coach Steve Cooper être démis de ses fonctions, mais il n’en est finalement rien. Au contraire, ce dernier a même été prolongé jusqu’en 2025 par ses dirigeants.

Cooper à l’origine du miracle de la montée

Cette décision aurait de quoi susciter la colère des supporters vu les derniers résultats obtenus. Mais là encore, Nottingham est un club à part. Sur les réseaux sociaux, la majorité des fans sont ravis de cette décision: "Super Cooper", "Une nouvelle fantastique". Il faut dire que le technicien a souvent vu son nom être chanté dans l’enceinte du City Groud, comme avancé par le Daily Mail.

Pour comprendre cette forte relation entre Cooper et Nottingham, il faut savoir que le Gallois est celui ayant permis au promu de retrouver l’élite anglaise. Et ce, après 23 ans d’absence et des années au sein des échelons inférieurs.

Via un communiqué, les dirigeants ont tout de même annoncé vouloir voir un visage meilleur que celui montré depuis quelques semaines: "Il est maintenant important que nous nous concentrions uniquement sur le football. En tant que groupe, nous sommes tous concentrés et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'équipe à progresser dans le classement du championnat, et à démontrer une fois de plus les qualités qui nous ont conduits en Premier League." À voir si le promu arrivera à stopper sa série de défaite contre Aston Villa lundi (à 21h).