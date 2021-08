Manchester United: c'est officiel pour Varane, présenté aux supporters à Old Trafford

Juste avant le coup d'envoi de la rencontre face à Leeds, Manchester United a officialisé la signature de Raphaël Varane ce samedi. Le champion du monde français est lié aux Red Devils jusqu'en juin 2025.

Il est enfin là, le nouveau numéro 19 de Manchester United. Quelques minutes avant le coup d'envoi du match face à Leeds (sur RMC Sport 1), le champion du monde français s'est avancé sur la pelouse d'Old Trafford avec sa nouvelle tunique. Tout sourire, l'ancien du Real Madrid est officiellement un membre des Red Devils.

Le club mancunien avait communiqué la nouvelle quelques secondes plus tôt sur ses réseaux sociaux, annonçant s'être attaché les services du défenseur central jusqu'en juin 2025 - plus une année en option. Le montant de l'opération tourne autour des 50 millions d'euros.

"Je veux avoir un impact ici"

Alors que l'on parlait d'une présence du Français dès ce samedi dans le groupe mancunien face aux hommes de Marcelo Bielsa, les dernières démarches administratives dans la signature n'ont pas rendu cela possible.

Dans le communiqué des Red Devils, Raphaël Varane explique que "United est l'un des clubs les plus iconiques dans le monde du foot et la chance de pouvoir venir ici et jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser (...) Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club."

De son côté, son nouveau manager Ole Gunnar Solskjaer est "enchanté de pouvoir compter sur l'un des meilleurs défenseurs du monde sur les dix dernières années (...) Il a gagné tout ce que l'on pouvait gagner mais je sais qu'il est toujours déterminé à conquérir de nouveaux succès."