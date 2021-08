Manchester United-Leeds: les stats du match XXL de Pogba, auteur de 4 passes décisives

Pour son premier match de la saison avec Manchester United, Paul Pogba a délivré quatre passes décisives, lors de la large victoire contre Leeds (5-1), ce samedi, en Premier League. Une prestation remarquable.

Manchon au bras droit, teinture bleue et blanche dans les cheveux, Paul Pogba a soigné son retour à la compétition avec Manchester United. Pour le premier match de championnat des Red Devils cette saison, le Français a délivré quatre passes décisives en 75 minutes de jeu face à Leeds (victoire 5-1), avant de céder sa place à Anthony Martial.

Positionné assez haut sur le terrain par Ole-Gunnar Solskjaer, le Français a trouvé à deux reprises Bruno Fernandes dans la profondeur. En une touche de balle à la 30e minute, puis en fixant la défense à la 54e, il a créé le décalage pour le Portugais. Il a aussi donné un caviar à Mason Greenwood, pour le but du 2-1, avec une incroyable passe en profondeur d’une quarantaine de mètres.

Déjà plus de passes décisives que la saison dernière

Quelques minutes avant sa sortie, Pogba a offert un dernier caviar, d’un centre du pied gauche, à Fred. Il est le premier joueur de Manchester United à délivrer quatre passes décisives dans un même match, et le 7e de l’histoire de la Premier League, après quatre Gunners (Bergkamp, Reyes, Fabregas et Cazorla) et deux Spurs (Adebayor et Kane), comme rapporté par Opta.

En une seule rencontre, Paul Pogba a aussi donné plus de passes décisives que lors de l’intégralité de ses matchs de Premier League en 2020-2021 (3 passes décisives en 26 matchs). Les supporters mancuniens ont ainsi vécu une première journée de rêve, alors que Raphaël Varane, la nouvelle recrue, a été présenté juste avant le coup d’envoi.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs de Premier League