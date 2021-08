Manchester United-Leeds: les compliments appuyés de Solskjaer à Pogba après son énorme match

Ole Gunnar Solskjaer a encensé Paul Pogba pour ses quatre passes décisives délivrées lors de l'écrasante victoire 5-1 de Manchester United contre Leeds, ce samedi dans le cadre de la première journée de la Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer a bien évidemment été conquis. Après la remarquable victoire 5-1 de Manchester United contre Leeds United, samedi lors de la première journée de Premier League, l'entraîneur norvégien n'a pas manqué de faire les louanges de Paul Pogba, qui a rayonné en délivrant quatre passes décisives.

"J'ai toujours eu une bonne relation avec Paul, depuis qu'il est enfant. Le message d'aujourd'hui était simplement: vas-y, amuse-toi, a déclaré le manager au micro de BT Sport. Il a joué 45 minutes contre Everton [en pré-saison], et ce n'était pas sa meilleure prestation. Mais aujourd'hui, nous lui avons donné toute la liberté nécessaire pour aller où il voulait".

"Nous voulions qu'il ait le ballon. Tous les meilleurs joueurs voudraient sentir notre confiance en eux, notre confiance. Et Paul est l'un de ces joueurs qui peuvent créer quelque chose à partir de rien. Il semblait si fort et j'ai été impressionné par sa forme physique. C'est un bon signe", a-t-il conclu.

Un quadruplé inédit

Jamais un joueur de Manchester United n'avait réalisé quatre passes décisives lors d'une rencontre de Premier League. Le Français l'a fait et dépasse ainsi son maigre bilan de la saison dernière (3 "assists" en 26 matchs).

Les Mancuniens ont su mettre l'intensité qui leur manquait si souvent au cours des récentes saisons et ont ouvert le score par Fernandes (30e) au moment où Leeds commençait à relever la tête. L'égalisation surprise de Luke Ayling, d'une frappe pure et sèche aux 20 mètres (48e), a rapidement fait réagir les Red Devils: deux buts en six minutes (Mason Greenwood, 52e, Fernandes, 54e), puis le Portugais a creusé l'écart (60e), imité par Fred (68e).